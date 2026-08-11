中職／陳鏞基溫暖叮嚀催生追平轟 朱迦恩：沒有辜負基哥

生涯在台東棒球場的第一個打席，陳鏞基就敲二壘打為統一獅隊首開紀錄，有他溫暖守護的學弟們也很爭氣，第八局朱迦恩敲追平轟、林子豪敲超前安，獅隊終場以3：2逆轉擊敗樂天桃猿隊。

陳鏞基本季打完引退，引退賽首部曲在本周來到家鄉台東棒球場，這也是他生涯首度在這裡出賽，第一局就敲二壘打帶有1分打點。

獅隊的領先並不持久，先發投手銳力獅投6局被敲4安打、失2分，第二局遭猿隊洋砲洋砲威克狙擊陽春砲，第四局保送威克，梁家榮補上二壘打超前戰局。

猿隊洋投威能帝投完7局僅失1分，在首局掉分後一路壓制獅隊，帶著2：1領先退場，但莊昕諺在八局下被朱迦恩敲出陽春砲追平戰局，一棒讓雙方先發投手都無關勝敗，陳傑憲保送上壘後，再由林子豪敲超前安打。

朱迦恩獲得單場MVP，他透露前三打席都沒建樹、連推進都沒做好，「有點懊惱，基哥來跟我說，比賽還在繼續、還有機會，不要這麼快放棄。」第四打席敲出追平轟，他在繞壘時心想「好加在，沒有辜負基哥。」

在朱迦恩眼中，陳鏞基是位溫暖的大哥，也向即將引退的他喊話：「辛苦了，當我們這麼多年的榜樣，不管練習或比賽帶給我們很多。」