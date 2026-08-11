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中職／就是守不住！雄鷹連4場逆轉敗 下半季、全年都跌B段班

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹黃子鵬(右)好投，但球隊仍落敗。 台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹黃子鵬(右)好投，但球隊仍落敗。 台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊黃子鵬8局僅失1分的超好投，等不到一場勝投，黃群第九局關門卻被炸開大門，讓味全龍隊單局攻下6分，雄鷹終場以4：7輸球，吞下4連敗。

雄鷹打線在第一局就靠2安打加失誤開啟攻勢攻下2分，而黃子鵬8局投球任內只被敲3安打，唯一失分為第四局郭天信、劉基鴻安打串連，帶著2：1領先退場。

雄鷹推出黃群關門，面對6人次只解決1人，被敲5安打，朱育賢、劉基鴻敲安後，先由吉力吉撈．鞏冠安打追平，黃子鵬的勝投沒了。

然而這還只是崩盤起點，李凱威、張政禹安打持續補刀，雄鷹換上韋宏亮，保送王順和後，再被郭天信敲安帶有2分打點，游擊手曾子祐又在追郭天信、抓王順和之間游移不定，最終傳本壘失誤再掉1分，龍隊單局攻下6分。

雄鷹九局下並非沒有機會，陳冠偉面對5人次也被敲4安打，劉時豪、王博玄安打各追回1分，龍隊換上李超才終於止血，沒讓雄鷹再逼近腳步。

雄鷹4連敗追平團隊本季最長紀錄，而這4場全數都在第一局就得分，最終都以逆轉敗收場，下半季排名已經掉到第5。此外，加上另一地統一獅隊以3：2逆轉擊敗樂天桃猿隊，雄鷹全年戰績41勝42敗1和跌落全年第四，獅隊41勝40敗1和躍升第三。

中職 劉基鴻 黃子鵬

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