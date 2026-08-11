聽新聞
0:00 / 0:00
中職／就是守不住！雄鷹連4場逆轉敗 下半季、全年都跌B段班
台鋼雄鷹隊黃子鵬8局僅失1分的超好投，等不到一場勝投，黃群第九局關門卻被炸開大門，讓味全龍隊單局攻下6分，雄鷹終場以4：7輸球，吞下4連敗。
雄鷹打線在第一局就靠2安打加失誤開啟攻勢攻下2分，而黃子鵬8局投球任內只被敲3安打，唯一失分為第四局郭天信、劉基鴻安打串連，帶著2：1領先退場。
雄鷹推出黃群關門，面對6人次只解決1人，被敲5安打，朱育賢、劉基鴻敲安後，先由吉力吉撈．鞏冠安打追平，黃子鵬的勝投沒了。
然而這還只是崩盤起點，李凱威、張政禹安打持續補刀，雄鷹換上韋宏亮，保送王順和後，再被郭天信敲安帶有2分打點，游擊手曾子祐又在追郭天信、抓王順和之間游移不定，最終傳本壘失誤再掉1分，龍隊單局攻下6分。
雄鷹九局下並非沒有機會，陳冠偉面對5人次也被敲4安打，劉時豪、王博玄安打各追回1分，龍隊換上李超才終於止血，沒讓雄鷹再逼近腳步。
雄鷹4連敗追平團隊本季最長紀錄，而這4場全數都在第一局就得分，最終都以逆轉敗收場，下半季排名已經掉到第5。此外，加上另一地統一獅隊以3：2逆轉擊敗樂天桃猿隊，雄鷹全年戰績41勝42敗1和跌落全年第四，獅隊41勝40敗1和躍升第三。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。