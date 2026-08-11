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亞洲少棒／好棒！中華隊3:1力克南韓隊 分組第一到手帶1勝晉複賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊以3：1擊敗南韓隊，在U12亞洲少棒錦標賽預賽2連勝。圖／中國棒球協會提供
中華隊以3：1擊敗南韓隊，在U12亞洲少棒錦標賽預賽2連勝。圖／中國棒球協會提供

U12亞洲少棒錦標賽今天上演台韓過招，中華隊把握南韓隊投手開賽不穩，前2局攻下3分，儘管差距一直未能拉開，台灣小將屢次面對危機驚險度過，最終以3：1擊敗南韓隊。中華隊贏球後取得2勝，確定將以分組第1、帶1勝進入複賽。

本屆亞洲少棒錦標賽在中國杭州蕭山瓜瀝棒球場登場，中華隊由新北市取得組訓權，中港國小少棒隊總教練戴漢昭執掌兵符，中華隊分在B組，昨天先在首戰以23：1提前4局擊敗香港隊，今天面對南韓隊。

此役把握對手開賽控球不穩，中華隊前兩棒蕭柏恩、林恩因四死球保送上壘，再趁暴投推進壘包，林劭的滾地球先送回1分，張雨齊安打再帶有1分打點，中華隊取得2：0領先。南韓投手第二局依然保送、暴投連發，蕭柏恩適時安打再攻下1分，擴大為3：0領先。

中華隊共用3任投手，劉宇威先發前3局讓南韓安打掛蛋，接下來每一局都是危機，先是第四局未取得出局數被連敲2安打，換上彭宇睿接手，因捕手林宬樺傳球失誤掉分，但該局控制在僅失1分。彭宇睿第五局被首位打者敲二壘打，中華隊再換上江允浩，僅面對2打席抓到3出局成功解危，第六局在兩出局後投出保送、被敲安打，驚險時刻終於靠二壘方向滾地球結束比賽。

中華隊明天在最後一場預賽面對2敗的泰國隊已經無關晉級情勢，確定取得B組第1、帶1勝晉級，將在複賽面對A組出線的日本、中國大陸隊。

中華隊以3：1擊敗南韓隊，在U12亞洲少棒錦標賽預賽2連勝。圖／中國棒球協會提供
中華隊以3：1擊敗南韓隊，在U12亞洲少棒錦標賽預賽2連勝。圖／中國棒球協會提供

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