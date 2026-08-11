韓職／第11勝先等等…王彥程5局失3分 韓華等郭彬退場瞬敲2轟助逃敗

效力南韓職棒韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天挑戰獨居勝投王的第11勝失利，面對斗山熊隊先發5局失3分，在0：3落後局面退場；自家打線雖遭斗山先發投手郭彬封鎖，但第七局面對牛棚敲出2轟追平，幫助王彥程躲過敗投。

王彥程10勝在握，與LG雙子隊任燦圭並列勝投榜領先，今天在蠶室棒球場面對斗山，先發5局共用91球，被敲8安打、失3分都是責失分，有4次三振、1次保送。

王彥程一局下就遇到危機，朴池焄敲安，二壘手李度潤的飛撲美技雖擋下1支安打，但隨後仍對梁義智投出保送，又因暴投推進二、三壘有人，金珉錫擊出游擊方向滾地球先一步衝出內野安打，幫助斗山先馳得點。

王彥程在第二局面對首位打者朴燦灝再被敲安，連兩滾地球推進三壘，金大韓安打攻下斗山的第2分。

王彥程第三、四局都僅面對3打席，第五局兩出局被敲安打也安然度過，然而第六局再遭梁義智敲出陽春砲，一出手，王彥程就知道不妙，隨後再被金珉錫敲安，韓華在此時決定換投。

斗山由強投郭彬出馬，在他6局投球任內，韓華只擊出2支安打、分數掛蛋，直到斗山啟動牛棚，第七局迅速由姜白虎陽春砲、蔡恩成兩分砲追平戰局，王彥程確定此役無關勝敗。