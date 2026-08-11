中職／陳鏞基引退賽回到夢想起點 哥哥開球、家族跳舞讓他紅了眼眶

統一獅隊老將陳鏞基本季打完引退，今天首度回到家鄉出賽，在台東棒球場之戰舉辦引退主題日「鏞不止步 回家的路」，邀請親朋好友、長濱國小少棒隊的學弟到場，陳鏞基的哥哥陳志偉擔任開球嘉賓。

賽前表演別出心裁，由陳鏞基的親人們帶來精彩的原住民舞蹈表演，穿上族服、唱著母語的歌聲在球場繚繞，讓在休息室的鏞基也紅了眼眶。

隨著紀錄片〈回家的路 〉首播，陳鏞基帶著大家回到台東，回到他所成長的地方，同時也是夢想的起點。紀錄片的感動結束後，陳鏞基飲水思源，在長濱國小少棒隊表演結束後上前捐贈球、墨鏡等比賽用品。

今日開球嘉賓是陳鏞基的哥哥陳志偉，陳鏞基表示，自己會打球都是因為哥哥，看他打球才跟父母說自己也想打，結果最後沒想到反而自己打最久。

陳志偉繼國中之後再度站上投手丘，在捕手位置的是就全家最疼愛的弟弟鏞基，在開出一記漂亮的好球後兩人相互擁抱。陳志偉說：「我們家一直都這樣，不太會用言語去說，就直接動作。一直都知道這一天會來到，但還是很捨不得，真的沒想到他會打那麼久，我在各方面都很佩服弟弟。」

引退系列賽首日，在場邊感性的鏞基頻頻眼眶泛淚，他也在紀錄片最後說道：「我想我應該會哭吧，因為我真的很愛棒球。」

陳鏞基引退賽回到家鄉台東棒球場，賽前表演別出心裁，包括陳鏞基媽媽在內的親人們，帶來精彩的原住民舞蹈表演。圖／統一獅隊提供