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中職／陳鏞基最後家鄉打席 鄉親球迷齊加油 台東棒球場沸騰
「基哥」陳鏞基今晚在台東棒球場迎來職棒生涯最後一次家鄉出賽，當他穿著統一獅球衣走上打擊區，現場超過5000名鄉親球迷瞬間沸騰，加油聲、歡呼聲從看台四面八方湧向球場，大家用最熱烈的掌聲與吶喊，陪伴這名從台東走出去的棒球子弟。
陳鏞基站上打擊區，握住球棒準備迎接投手來球，看台上的球迷也全神貫注。當投手投球、陳鏞基揮棒的瞬間，現場立即爆出巨大歡呼聲，球迷齊喊「基哥加油」，整座台東棒球場充滿震撼的加油聲。
今晚這個打席，對陳鏞基與台東球迷而言，都有著特殊意義。從長濱國小開始揮棒，到一路走進職棒、赴美挑戰，再回到中華職棒舞台，經過16年職棒生涯，如今終於回到家鄉，接受鄉親最後一次在職棒賽場上的歡呼。
現場不少球迷穿著獅隊球衣、拿著應援物，隨著比賽節奏不斷為陳鏞基加油。每當他準備打擊，看台就響起一波波掌聲與吶喊，氣氛宛如一場家鄉告別會。
當球棒再次揮出，5000多名球迷的聲音再次從看台湧出。「基哥，加油！」一聲聲吶喊，成為台東送給這名棒球孩子最直接、也最熱烈的祝福。
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