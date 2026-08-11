中職／5000鄉親送基哥！陳鏞基感性喊：台東不是後山，是走向世界的起點

台東棒球場今晚化身「基哥」陳鏞基的榮耀主場！統一7-ELEVEN獅台東引退賽登場，超過5000名鄉親球迷進場，見證這名台東子弟職棒生涯最後一次在家鄉出賽。賽前故鄉部落帶來阿美族傳統舞蹈，長濱國小棒球隊送上鮮花，隨後由哥哥擔任開球嘉賓、陳鏞基親自蹲捕接球，從部落、母校到家人，共同陪伴「基哥」走完最後一段回家的路。

今晚的台東第一棒球場座無虛席，超過5000名鄉親球迷湧入球場，許多人就是為了陳鏞基而來。當熟悉的身影穿上統一獅球衣走進球場，現場掌聲與加油聲此起彼落，氣氛宛如一場送給台東孩子的盛大家鄉歡迎會。

賽前，故鄉部落首先帶來阿美族傳統舞蹈，以歌聲與舞步迎接陳鏞基返鄉，濃濃的部落文化，也讓這場引退賽從一開始就充滿家鄉味。

接著，陳鏞基童年時期的長濱國小棒球隊登場，小球員們特別送上鮮花給學長。從長濱國小開始揮棒、追逐棒球夢，到一路站上職棒舞台，如今換成下一代的小球員向他獻花，象徵棒球夢在家鄉土地上一棒接一棒傳承。

最具家庭情感的畫面，則是兄弟開球。陳鏞基哥哥擔任開球嘉賓，站上投手丘投出象徵性的一球，陳鏞基則戴上捕手護具，蹲在本壘後方接球。哥哥投、弟弟捕，兩兄弟在家鄉球場完成這個特別畫面，現場響起熱烈掌聲。

面對大批鄉親回到球場支持，陳鏞基感性表示，「很開心回到自家的家。」對他而言，台東不只是一個出生、成長的地方，更是人生最重要的起點。

陳鏞基說，台東不是大家過去所說的「後山」，「這裡是面向太平洋、面向世界的起點」，而他自己就是從這裡出發，走向更大的舞台。

他也特別把這份感受送給家鄉年輕一代，鼓勵有棒球夢的孩子，「不要放棄自己的夢想。」他希望孩子們不論來自哪裡、身處什麼環境，只要心中有夢，就勇敢去追。對陳鏞基而言，這句話不只是鼓勵，更是自己人生經歷的寫照。

從台東長濱的小球員，到踏上職棒舞台，再赴美挑戰，最後回到中華職棒成為統一獅隊重要戰力，陳鏞基用自己的棒球生涯證明，家鄉從來不是限制一個人的地方，而可以是走向世界的起點。

今年43歲的陳鏞基，球季結束後將正式告別職棒舞台。16年職棒生涯走到最後，他選擇回到台東，站在自己最初出發的土地上，與家鄉父老分享這段人生旅程。今晚的台東棒球場，因此不只是一場引退賽。當陳鏞基今晚再度站上打擊區，他告別的其實不只是職棒賽場，更是在告訴家鄉下一代：從台東出發，一樣可以走向世界。

濱國小是陳鏞基棒球夢開始的地方，台東引退賽前，小學弟妹特別到場送花給學長，從當年的小球員到如今的職棒球星，象徵棒球夢在家鄉一代接一代傳承。記者尤聰光／攝影

陳鏞基台東引退賽賽前由哥哥擔任開球嘉賓，陳鏞基親自蹲捕接球，兄弟一投一捕完成別具意義的開球儀式，也為兩人的棒球歲月留下難忘畫面。記者尤聰光／攝影