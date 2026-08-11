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中職／「如果當年繼續打或許我們會同隊」 陳鏞基哥哥吐心聲：最遺憾這件事

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陳鏞基（左二）今晚在台東引退賽與哥哥（右二）合影，兩兄弟從4歲開始一起踏上棒球路，雖然哥哥未能與弟弟一起打進職棒，今晚卻以哥哥開球、陳鏞基蹲捕的方式圓了兄弟同場的心願。記者尤聰光／攝影
陳鏞基（左二）今晚在台東引退賽與哥哥（右二）合影，兩兄弟從4歲開始一起踏上棒球路，雖然哥哥未能與弟弟一起打進職棒，今晚卻以哥哥開球、陳鏞基蹲捕的方式圓了兄弟同場的心願。記者尤聰光／攝影

陳鏞基今晚在台東舉行引退賽，哥哥特別擔任開球嘉賓，陳鏞基則戴上捕手護具蹲捕，兄弟一投一捕完成開球。對哥哥而言，這不只是一場開球，更像是替兩人從小共同追逐、卻未能一起走完的棒球夢，留下難忘的一刻。

哥哥回憶，陳鏞基大約4歲時，自己已經開始打棒球，弟弟在旁邊看了覺得「好像很好玩」，便跟父母說也想打球，從此跟著哥哥踏上棒球路。

兩兄弟一路打到哥哥國中畢業，後來哥哥因為遭遇低潮，加上自己沒有繼續努力，離開棒球場，轉而成為職業軍人，還成為蛙人，在左營服役。

哥哥說，自己最佩服弟弟的就是「認真」，弟弟一路堅持打球，從台東打進職棒，甚至赴美挑戰小聯盟，最後在中華職棒站穩腳步，成為統一獅隊重要戰力，讓身為哥哥的他感到相當驕傲。

回想當年，哥哥坦言，如果自己繼續打球，「或許我們會在同一隊」，兩兄弟甚至可能在球場上互相競爭，但如今只能說是人生的一個遺憾。

陳鏞基赴美打小聯盟期間，哥哥因為軍旅工作無法前往美國；等弟弟回台灣打職棒後，只要時間允許，他就會到台南、澄清湖等球場看弟弟比賽。

如今哥哥退役4年，弟弟也走到職棒生涯最後一程。哥哥坦言，原本還期待弟弟能打到45歲，「跟鈴木一朗一樣」，但也知道職棒必須世代交替，只能接受這一天到來。「如果是我的話，我不希望這一天。」哥哥說，心裡其實相當捨不得。

哥哥也分享弟弟童年的趣事，陳鏞基國小時身材瘦小，揮棒時安全帽常會轉到前面，因為皮帶不夠長，還得拿紅色尼龍繩綁起來當皮帶。如今那個小男孩已成為職棒名將，今晚卻要告別球場。

對於今晚站上投手丘，哥哥坦言從沒在這麼大的場合開球，真的很緊張。開球後，兄弟沒有多說什麼，只是簡單擁抱，「感情就是這樣，不用言語。」

兩兄弟沒能一起成為職棒隊友，成為哥哥心中的遺憾；但今晚哥哥投球、弟弟蹲捕，終於以另一種方式完成兄弟同場的心願。這一球，也成了哥哥送給陳鏞基職棒生涯最後一場家鄉賽的祝福。

陳鏞基 棒球 兄弟

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