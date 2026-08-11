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棒球／出怪招拐氣？甲子園出現同一打席右左右打吞K 日網友：太搞笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
甲子園出現打者在同一打席右打變成左打，後來又右打。 截圖自X
甲子園出現打者在同一打席右打變成左打，後來又右打。 截圖自X

日本甲子園競爭如火如荼展開，於今天第二輪比賽進行社高校對決智弁和歌山高校的比賽，第五局出現令人奇怪的一幕，落後兩分的社高校打者北村煌大兩出局後上場打擊，他先是站面對投手右邊打擊區右手打球，三個壞球之後，突然換成左邊打擊區成了左打，這一怪招，並未達到效果，站在打擊區看著球進入好球帶未揮棒，之後他又改回右打，最後的結果被三振出局，此一舉動讓日本網友留言說，「太搞笑了」、「這符合規定嗎？」

這場比賽最後智弁和歌山高校終場以2：1勝出，智弁和歌山是在二局及三局各攻下一分先取得領先，社高校一路苦追直到第七局才攻下一分，最後仍無法翻盤，由智弁和歌山晉級。

社高校二年級北村煌大擔綱先發第七棒一壘手，登記是右打者 ，然而他在第五局從右打變左打，再換成右打的舉動，確實讓所有觀眾吃了一驚，引發討論；不過，裁判並未阻止，可見仍是符合規則，北村煌大可能是想擾亂智弁和歌山投手和気匠太的投球節奏，在他打擊之前，社高校只從和気匠太手中擊出一支安打。

日本網友陶侃說，「他是左右開弓的打者嗎？」

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