聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／出怪招拐氣？甲子園出現同一打席右左右打吞K 日網友：太搞笑了
日本甲子園競爭如火如荼展開，於今天第二輪比賽進行社高校對決智弁和歌山高校的比賽，第五局出現令人奇怪的一幕，落後兩分的社高校打者北村煌大兩出局後上場打擊，他先是站面對投手右邊打擊區右手打球，三個壞球之後，突然換成左邊打擊區成了左打，這一怪招，並未達到效果，站在打擊區看著球進入好球帶未揮棒，之後他又改回右打，最後的結果被三振出局，此一舉動讓日本網友留言說，「太搞笑了」、「這符合規定嗎？」
這場比賽最後智弁和歌山高校終場以2：1勝出，智弁和歌山是在二局及三局各攻下一分先取得領先，社高校一路苦追直到第七局才攻下一分，最後仍無法翻盤，由智弁和歌山晉級。
社高校二年級北村煌大擔綱先發第七棒一壘手，登記是右打者 ，然而他在第五局從右打變左打，再換成右打的舉動，確實讓所有觀眾吃了一驚，引發討論；不過，裁判並未阻止，可見仍是符合規則，北村煌大可能是想擾亂智弁和歌山投手和気匠太的投球節奏，在他打擊之前，社高校只從和気匠太手中擊出一支安打。
日本網友陶侃說，「他是左右開弓的打者嗎？」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。