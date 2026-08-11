韓職／傳日職軟銀觀察王彥程、中職也有興趣 韓球評盛讚：正式外援等級

台灣投手王彥程今年離開日職樂天金鷲隊二軍，轉戰韓職韓華鷹隊後繳出頂尖成績，如今傳出日職軟銀鷹隊派人觀察王彥程，中華職棒球團也對他有興趣。

王彥程本季先發21場，10勝4敗，主投110.1局，防禦率僅3.34。韓媒《日曜新聞》記者李英美昨天在YouTube頻道上透露，「日本方面對王彥程展現出非常濃厚的興趣，王彥程上一次登板時，軟銀相關人士親自到場觀察，另外台灣方面同樣對他相當關注。」

王彥程本季以亞洲外援身分加盟韓華鷹，年薪僅10萬美元，韓國棒壇開始討論，韓華鷹是否該用正式外籍洋將合約爭取王彥程留隊，最高可達100萬美元。韓國球評鄭珉哲給王彥程高度評價，認為他的實力以正式外籍球員身分出賽，也具備足夠競爭力。

鄭珉哲進一步指出：「如果問我要不要把王彥程從亞洲外援轉成正式洋將，我的答案是可以。至於值不值得開到100萬美元，我不確定，但如果問有沒有能力轉成正式外籍球員，我會說可以，王彥程就是這種等級的投手。」

鄭珉哲直言王彥程可能成為非常成功、足以留在歷史上的亞洲外援案例，他強調評估外籍投手時，比起華麗的履歷，更重要的是能否適應KBO，：「所有球團挑外籍球員，第一眼通常會先看大聯盟經歷或過去的漂亮成績，但最大的問題終究還是，到底能不能適應這個聯盟。王彥程不是壓倒性的Plus投手，但我認為他已充分展現遠超亞外等級，屬於正式外籍投手水準的表現。」

王彥程今天要造訪首爾蠶室球場，迎戰韓國WBC國手、斗山熊隊王牌郭彬，近期奪下3連勝的王彥程將挑戰本季第11勝。