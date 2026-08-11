快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

聽新聞
0:00 / 0:00

韓職／傳日職軟銀觀察王彥程、中職也有興趣 韓球評盛讚：正式外援等級

聯合新聞網／ 綜合報導
王彥程。圖／擷取自王彥程IG
王彥程。圖／擷取自王彥程IG

台灣投手王彥程今年離開日職樂天金鷲隊二軍，轉戰韓職韓華鷹隊後繳出頂尖成績，如今傳出日職軟銀鷹隊派人觀察王彥程，中華職棒球團也對他有興趣。

王彥程本季先發21場，10勝4敗，主投110.1局，防禦率僅3.34。韓媒《日曜新聞》記者李英美昨天在YouTube頻道上透露，「日本方面對王彥程展現出非常濃厚的興趣，王彥程上一次登板時，軟銀相關人士親自到場觀察，另外台灣方面同樣對他相當關注。」

王彥程本季以亞洲外援身分加盟韓華鷹，年薪僅10萬美元，韓國棒壇開始討論，韓華鷹是否該用正式外籍洋將合約爭取王彥程留隊，最高可達100萬美元。韓國球評鄭珉哲給王彥程高度評價，認為他的實力以正式外籍球員身分出賽，也具備足夠競爭力。

鄭珉哲進一步指出：「如果問我要不要把王彥程從亞洲外援轉成正式洋將，我的答案是可以。至於值不值得開到100萬美元，我不確定，但如果問有沒有能力轉成正式外籍球員，我會說可以，王彥程就是這種等級的投手。」

鄭珉哲直言王彥程可能成為非常成功、足以留在歷史上的亞洲外援案例，他強調評估外籍投手時，比起華麗的履歷，更重要的是能否適應KBO，：「所有球團挑外籍球員，第一眼通常會先看大聯盟經歷或過去的漂亮成績，但最大的問題終究還是，到底能不能適應這個聯盟。王彥程不是壓倒性的Plus投手，但我認為他已充分展現遠超亞外等級，屬於正式外籍投手水準的表現。」

王彥程今天要造訪首爾蠶室球場，迎戰韓國WBC國手、斗山熊隊王牌郭彬，近期奪下3連勝的王彥程將挑戰本季第11勝。

王彥程 韓職 日職 中職 軟銀 韓華鷹

相關新聞

中職／陳鏞基溫暖叮嚀催生追平轟 朱迦恩：沒有辜負基哥

生涯在台東棒球場的第一個打席，陳鏞基就敲二壘打為統一獅隊首開紀錄，有他溫暖守護的學弟們也很爭氣，第八局朱迦恩敲追平轟、林子豪敲超前安，獅隊終場以3：2逆轉擊敗樂天桃猿隊。

韓職／第11勝先等等…王彥程5局失3分 韓華等郭彬退場瞬敲2轟助逃敗

效力南韓職棒韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天挑戰獨居勝投王的第11勝失利，面對斗山熊隊先發5局失3分，在0：3落後局面退場；自家打線雖遭斗山先發投手郭彬封鎖，但第七局面對牛棚敲出2轟追平，幫助王彥程躲過敗投。

中職／陳鏞基引退賽回到夢想起點 哥哥開球、家族跳舞讓他紅了眼眶

統一獅隊老將陳鏞基本季打完引退，今天首度回到家鄉出賽，在台東棒球場之戰舉辦引退主題日「鏞不止步 回家的路」，邀請親朋好友、長濱國小少棒隊的學弟到場，陳鏞基的哥哥陳志偉擔任開球嘉賓。

中職／就是守不住！雄鷹連4場逆轉敗 下半季、全年都跌B段班

台鋼雄鷹隊黃子鵬8局僅失1分的超好投，等不到一場勝投，黃群第九局關門卻被炸開大門，讓味全龍隊單局攻下6分，雄鷹終場以4：7輸球，吞下4連敗。

韓職／傳日職軟銀觀察王彥程、中職也有興趣 韓球評盛讚：正式外援等級

台灣投手王彥程今年離開日職樂天金鷲隊二軍，轉戰韓職韓華鷹隊後繳出頂尖成績，如今傳出日職軟銀鷹隊派人觀察王彥程，中華職棒球團也對他有興趣。

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

陳鏞基在台東成功鎮啟蒙棒球生涯，近日舉行引退賽，滿懷感恩回到故鄉。他回顧童年與部落朋友在海邊打球的快樂，並感謝一路上支持他的家人。台東是他追夢的起點，對人生意義深遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。