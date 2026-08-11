快訊

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／前兄弟二軍安打王轉戰中國CPB！接北京正大龍打擊教練

聯合新聞網／ 綜合報導
前中信兄弟內野手陳偉漢。 聯合報系資料照
前中信兄弟內野手陳偉漢。 聯合報系資料照

中國城市棒球聯賽（CPB）夏至聯賽即將開打，北京正大龍隊公布教練團名單，中華職棒中信兄弟隊名將陳偉漢確定加入，將擔任打擊教練。

現年37歲的陳偉漢在2014年中職選秀第9輪獲兄弟指名，主要擔任內野手。陳偉漢並非一軍主力，但在林威助執教時期偶爾有上場機會，與另一名非主力內野手張志強被球迷合稱「強漢出擊」。

陳偉漢生涯在一軍累積出賽191場，475打數131支安打，沒有全壘打，打擊率0.276，OPS值0.616。陳偉漢曾在二軍繳出亮眼成績，2020年奪下二軍安打王，但2023年季後未進入兄弟60人保留名單，隨後決定退休。

退下球員身分的陳偉漢沒離開棒球圈，2024年轉任兄弟二軍助理教練，如今將前往中國，擔任北京正大龍打擊教練。北京正大龍的台灣教練還有首席教練胡長豪、投手教練徐余偉、內野教練陳柏勳。

中信兄弟

相關新聞

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

陳鏞基在台東成功鎮啟蒙棒球生涯，近日舉行引退賽，滿懷感恩回到故鄉。他回顧童年與部落朋友在海邊打球的快樂，並感謝一路上支持他的家人。台東是他追夢的起點，對人生意義深遠。

陳鏞基專訪／族名Mayaw Ciru登錄第一人 成為幫助者助「原」夢

陳鏞基在2010年底結束旅美生涯返台，回到家鄉加盟統一獅隊，並在隔年以他的原住民名字Mayaw Ciru（馬耀・吉洛）作為中職登錄名，寫下中職史上首例。這是陳鏞基對於自己身分的認同，也希望能做到如同他名字的含義，幫助大家一起走向好的方向。

中職／不是戈字輩！悍將新洋投取名「悍里歐」 2024剛開TJ手術

富邦悍將隊補強洋投戰力，今天宣布簽下新洋投A.J. Candelario，中文命名為「悍里歐」，悍里歐已經抵達台灣完成體檢並和二軍報到，預計近期投入二軍賽事進行實戰觀察。

棒球／前兄弟二軍安打王轉戰中國CPB！接北京正大龍打擊教練

中國城市棒球聯賽（CPB）夏至聯賽即將開打，北京正大龍隊公布教練團名單，中華職棒中信兄弟隊名將陳偉漢確定加入，將擔任打擊教練。

韓職／10勝級投手大縮水僅2人 物美價廉王彥程意外領跑群雄

2026年KBO球季已經走過約四分之三賽程，但聯盟10勝投手人數卻明顯偏少，目前只有韓華鷹台灣左投王彥程與LG雙子任燦圭達成雙位數勝投。

韓職／熱浪衝擊後重新開戰！王彥程先發對決王牌郭彬 挑戰獨居勝投王

受到極端高溫熱浪衝擊，KBO韓職直接休兵一整個星期，明（11日）所有賽事將在晚間重新開打，效力韓華鷹的台灣左投王彥程將扛下首戰先發重任，挑戰獨居本季勝投王寶座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。