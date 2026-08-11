棒球／前兄弟二軍安打王轉戰中國CPB！接北京正大龍打擊教練

中國城市棒球聯賽（CPB）夏至聯賽即將開打，北京正大龍隊公布教練團名單，中華職棒中信兄弟隊名將陳偉漢確定加入，將擔任打擊教練。

現年37歲的陳偉漢在2014年中職選秀第9輪獲兄弟指名，主要擔任內野手。陳偉漢並非一軍主力，但在林威助執教時期偶爾有上場機會，與另一名非主力內野手張志強被球迷合稱「強漢出擊」。

陳偉漢生涯在一軍累積出賽191場，475打數131支安打，沒有全壘打，打擊率0.276，OPS值0.616。陳偉漢曾在二軍繳出亮眼成績，2020年奪下二軍安打王，但2023年季後未進入兄弟60人保留名單，隨後決定退休。

退下球員身分的陳偉漢沒離開棒球圈，2024年轉任兄弟二軍助理教練，如今將前往中國，擔任北京正大龍打擊教練。北京正大龍的台灣教練還有首席教練胡長豪、投手教練徐余偉、內野教練陳柏勳。