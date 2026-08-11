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專訪／族名Mayaw Ciru登錄第一人 陳鏞基成為幫助者助「原」夢

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

陳鏞基在2010年底結束旅美生涯返台，回到家鄉加盟統一獅隊，並在隔年以他的原住民名字Mayaw Ciru（馬耀・吉洛）作為中職登錄名，寫下中職史上首例。這是陳鏞基對於自己身分的認同，也希望能做到如同他名字的含義，幫助大家一起走向好的方向。

陳鏞基為來自台東的阿美族，族名由長輩賦予第一個字，之後加上父執輩的名字所組成，而Mayaw是父親替他取的，「爸爸給我這個名字的含義就是『幫助者』，他希望我成為一位幫助者，幫助身邊的隊友、朋友以及家人，一起走向好的方向。」至於Ciru則是他父親的名字。

陳鏞基以阿美族名Mayaw Ciru登錄，成中職史上首例。。記者余承翰／攝影
陳鏞基以阿美族名Mayaw Ciru登錄，成中職史上首例。。記者余承翰／攝影

曾經到了太平洋另一端的美國追夢，父親在他赴美打拚時說過，有一天若是回台灣打球，希望他能夠用自己的原住民姓名出賽，陳鏞基將這件事一直放在心上。加盟中職後，陳鏞基也接納父親和太太的建議，讓Mayaw Ciru被更多人認識。

「我覺得很榮幸也很驕傲，用自己的族名去把自己的民族發揚光大。」陳鏞基的「正名」，之後陸續有後輩跟進，像是排灣族的吉力吉撈・鞏冠，就是受到陳鏞基和林智勝（Ngayaw Ake）的啟發，旅美返台後直接原名亮相，甚至以Giljegiljaw的音譯作為中職官網的登錄名，並且讓自己的母語姓名登上國際賽的舞台，陳鏞基說：「看到他們這樣做，自己也覺得很開心。」

從台東萌芽的棒球路，一路來受到許多人協助，成就他走出自己這段精彩的棒球生涯。進入職棒後，陳鏞基也帶著所學回到故鄉回饋，陪著更多孩子們圓夢，並期許能繼續為原住民族、為喜歡棒球的偏鄉孩子們盡一份心力。

陳鏞基球員之外的另一個身份，目前是台灣原住民族棒球運動發展協會（簡稱原棒協）副理事長，跟著現任理事長林智勝一起灌溉原住民小球員的棒球夢。

陳鏞基擔任原棒協副理事長，和林智勝一起推動偏鄉棒球資源。記者余承翰／攝影 余承翰
陳鏞基擔任原棒協副理事長，和林智勝一起推動偏鄉棒球資源。記者余承翰／攝影 余承翰

陳鏞基說：「我們以前在台東打球的都知道，其實偏鄉地區的資源沒有那麼豐富，現在自己有了一點小小的能力，也希望可以帶給他們更多的資源，讓他們感受到，其實有很多人願意陪他們一起追夢、圓夢，這是我們一直在做的事情。」

在林智勝的帶領之下，如今原棒協不只是為花東地區的孩子提供資源，也希望能從更多面向提升偏鄉棒球的環境，包括進行教練增能講習，也導入運動心理、運動防護、運動科學等課程，讓他們能和現今的棒球趨勢接軌，並發展多元興趣。

原棒協關懷盃賽事每年底在花東輪流舉行，1994年在花蓮舉行的首屆賽事，陳鏞基就是長濱國小的參賽小球員，在他成為職棒球員之後，每年關懷盃也都不缺席，「一方面是回去看看他們，一方面也是讓自己回去充電，因為看他們打球就會想到我小時候打球那種初衷、那種熱忱，就是開心打球。」

Mayaw是父親替陳鏞基取的名字，含義是「幫助者」。記者余承翰／攝影
Mayaw是父親替陳鏞基取的名字，含義是「幫助者」。記者余承翰／攝影

陳鏞基坦言，在職業賽場上，常會有遇到失敗的時候，心理打擊很大，會出現想要逃避的感覺，藉由關懷盃的機會，每年季後返鄉看看孩子們比賽，能讓自己重新充電。

而過去自己以小球員身份看著現身關懷盃的職棒球星，都會產生「我長大也要當職業球員」的嚮往，如今以職棒球員身份回到家鄉與小球員互動，也希望帶給他們這樣的想法和目標，成為小球員追尋的榜樣。

陳鏞基 中職 統一獅

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