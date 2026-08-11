陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

「台東不是後山，是我的家，也是我航向世界的起點。」

陳鏞基的棒球生涯從台東啟蒙，出生於台東北端的成功鎮，倚靠著中央山派，眼前就是太平洋，海的那一端，則是乘載夢想的國度。當初那個棒球少年的視角，「站在台東望著海，對面就是美國，台東就是我望向世界的起點。」

台東海線長大的孩子，童年時光裡的棒球記憶，是和部落的朋友相約在海邊，用腳在海灘上畫出棒球場的兩側界外線，再描繪出壘包，「報紙揉一揉、膠布貼一貼就當球，球棒就是⋯⋯看海灘上面有什麼，找一支比較直的漂流木，就開始打。」

陳鏞基升上國中後接受科班訓練，因晨操與訓練太辛苦一度想退隊，甚至逃家。記者余承翰／攝影

小學一年級時，看著哥哥先加入棒球隊，陳鏞基心生羨慕，「每天下課都跟自己的同學、朋友去打球、玩在一起，感覺好快樂，不像我下課就回家，然後就待在家裡，我就跟父母提說，我也要跟哥哥一起加入球隊。」當時他也沒想過棒球要打得多好，就是單純喜歡能和大家玩在一起的感覺。

長濱少棒隊屬於社團性質，資源也不豐富，陳鏞基回憶當時入隊的往事，皮帶用的是紅色尼龍繩繫的，當時還身材也還很「小隻」，上場打擊時，頭盔大到蓋住他整顆頭，一揮棒帽子就會掉下來蓋住眼睛。說起可愛的昔日趣事，陳鏞基露出孩子般的燦爛笑容。

起初因為「快樂」而開始打棒球，陳鏞基國中繼續加入棒球隊，才發現「這不是我想像中的棒球」。離開長濱到10公里外的泰源國中住校，接受科班棒球訓練，除了團體行動，還要早起晨操，練習又辛苦，陳鏞基因此萌生退意，告訴媽媽「好累喔，我不要打了。」

入隊不久後陳鏞基就放棄棒球，轉學回鄉。但某天跟著爸爸一起看中華隊的比賽轉播，「看著看著就發現，我內心還是很喜歡棒球。」但他提出想回到泰源國中的想法被父母否決，陳鏞基一氣之下決定逃家，「就是跟他們賭氣，我還整理行李，帶著一個小包包，然後走出去，去躲起來。」

但是當時12、3歲的孩子在台東也無處可去，陳鏞基笑說：「因為沒有錢可以坐車去泰源，我就去躲起來，媽媽騎車在部落一直找我，後來找到了就把我帶回去。」回家經過溝通，陳鏞基明確表明想打球的想法，媽媽也提出兩點要求，「不能荒廢課業」、「品行不能變壞」，能做到才支持他繼續打。

陳鏞基日前接受聯合新聞網專訪。記者余承翰／攝影

小小年紀就歷經這段「棒球逃兵」的過程，陳鏞基回到球隊後，更明白想成功所要付出的努力，「打球還是很累啊！但是至少我知道，如果要像電視上看到的前輩那麼有成就，一定必須走過這樣的路、經過這樣的訓練，要這麼辛苦才能夠像他們一樣。」

如今棒球生涯走到尾聲，回頭看自己的這一路，陳鏞基也感謝自己當初沒有放棄棒球，「還好有那時候有堅持，才有現在的我。」

重回棒球的懷抱之後，陳鏞基接下來的棒球旅程越跑越遠，「一開始連去泰源都已經覺得有點遠，後來高中去了高雄（高苑工商），然後大學到林口（國立體大），讀了一年多後又去了更遠的地方，跑去美國追夢⋯⋯。」

旅美那段日子，讓陳鏞基對於回家、對於家的歸屬感更加強烈，異鄉打拚的日子，與家的距離隔了一片太平洋，「以前在台灣，想回家坐車就會到，到了美國之後，想回家只能坐飛機，一趟就要飛十幾個小時，那時後才會覺得『哇，我真的離開家了。』」

陳鏞基最終在生涯最後一季回到家鄉台東，以引退賽向起點致敬。。記者余承翰／攝影

返台後在台南落腳，一待就是16年，繞了一大圈後，在球員生涯最後一個球季，終於有機會能回到家鄉台東，職棒生涯在台東的首戰就是引退賽，陳鏞基心中充滿感恩，「有來總比沒來過好！很開心可以在自己的親戚、阿公阿嬤、叔叔舅舅面前展現自己的球技，這是一個很特別的一個機會。」

迎接自己的台東的第一次也是最後一次出賽，回到最初的起點謝幕，陳鏞基充滿期待，也盼能好好享受這兩場賽事，「台東這塊土地對我來說有非常不一樣的意義，因為我的棒球生涯是從那裡開始的。」