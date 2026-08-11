韓職／10勝級投手大縮水僅2人 物美價廉王彥程意外領跑群雄

2026年KBO球季已經走過約四分之三賽程，但聯盟10勝投手人數卻明顯偏少，目前只有韓華鷹台灣左投王彥程與LG雙子任燦圭達成雙位數勝投。

根據韓媒報導，進入2010年代後，KBO平均每季都能產生15名以上10勝等級的投手，但今年球季打到這個階段，勝投榜上卻只剩王彥程與任燦圭站上10勝，形成相當罕見的現象。

當然，並不是沒有投手接近10勝大關。目前9勝投手共有5人，包括LG雙子洋投托赫斯特（Anders Tolhurst）、KT巫師高永表、起亞虎洋投歐勒（Adam Oller），以及斗山熊郭彬與崔珉錫。

至於累積8勝的投手同樣有5人，分別是韓華鷹柳賢振、三星獅梁昌燮、NC恐龍具昌模、樂天巨人洋投比斯利（Jeremy Beasley）與培證英雄洋投艾爾坎塔拉（Raul Alcantara）。

不過，即使這些8勝、9勝投手全數跨過10勝門檻，本季KBO韓職能達成10勝投手也只有12人，與往年相比仍算是偏少。若想接近過去平均水準，還得看目前8名7勝投手能否在剩餘賽程中持續穩定繳出好投。由於各隊目前大多仍剩下超過40場比賽，從數字上來看，7勝與8勝投手挑戰10勝仍有機會，但球季後段變數眾多，最後能有多少人達標仍難預料。

去年KBO共有20名10勝投手，至於聯盟上一次10勝投手少於15人，已經要追溯到2012年，當年只有14人完成單季10勝。

本季10勝投手人數偏少，也反映出聯盟真正具備穩定競爭力的先發投手相對不足。尤其今年缺少像去年龐塞（Cody Ponce）等級，或2023年費德（Erick Fedde）那種能強勢主宰戰局的超級王牌。即使目前勝投數領先的一些外籍投手，近期也出現不穩定狀況，其中托赫斯特與歐勒就是代表例子。

就算是已經達到10勝的王彥程與任燦圭，也不是完全無懈可擊。任燦圭已經成為韓國本土最具代表性的精準控球型投手之一，但本季防禦率高達4.53。至於未來可能在愛知名古屋亞運與韓國隊碰頭的王彥程，近期雖然明顯升溫、表現穩定，但還不到完全壓制聯盟的絕對王牌等級。

當然，本季也有值得肯定的本土先發亮點。郭彬與崔珉錫持續成長，高永表與柳賢振找回競爭力，具昌模也正朝生涯首次達到規定投球局數邁進，這些都是KBO本土投手群的正面訊號。

不過整體來看，多數先發投手並不常投到很長局數，球隊自然更倚重牛棚；在聯盟中真正擁有強大牛棚的球隊不多情況下，先發勝投數也跟著下降。此外，現代先發投手對勝投本身的執著，似乎也不如過去強烈。

也因此，這次因酷暑而出現的休兵期，對各隊先發投手來說，正好是短暫休息、重新調整身體與投球節奏的機會。尤其近期表現不穩的托赫斯特與歐勒，接下來能否找回狀態，將牽動仍在排名競爭中的球隊走勢。