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中職／不是戈字輩！悍將新洋投取名「悍里歐」 2024剛開TJ手術

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊補強洋投戰力，今天宣布簽下新洋投A.J. Candelario，中文命名為「悍里歐」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊補強洋投戰力，今天宣布簽下新洋投A.J. Candelario，中文命名為「悍里歐」。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊補強洋投戰力，今天宣布簽下新洋投A.J. Candelario，中文命名為「悍里歐」，悍里歐已經抵達台灣完成體檢並和二軍報到，預計近期投入二軍賽事進行實戰觀察。

今年28歲的悍里歐來自美國、是一名右投，身高183公分、體重74公斤，曾效力華盛頓國民及邁阿密馬林魚的小聯盟體系，2024年進行韌帶置換手術（Tommy John）， 2025年積極復健，並在2026開始於墨西哥棒球聯盟（LMB）嶄露頭角。

悍里歐今年來到台灣前主要效力蒙克洛瓦鐵人隊，繳出4勝2敗、防禦率3.48，54.1局投出45次三振，在偏向打者聯盟中繳出優異的投球表現。

悍里歐在7月底離開墨西哥聯盟後，悍將與其接觸並邀請來台，完成體檢後正式簽下合約，作為悍將下半季預備的洋將戰力，悍里歐預計先於二軍實戰，透過實戰調整適應台灣環境，也提升悍將拚戰下半季的外籍戰力深度。

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