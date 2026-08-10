亞洲少棒／中華隊23:1輕取香港開門紅 明晚迎戰南韓

U12亞洲少棒錦標賽開打，中華隊今天在預賽首戰以23：1大勝香港隊，全隊敲出15支安打，擔任第四棒的張雨齊3安都是長打，包括1支三壘打、2支二壘打，貢獻5分打點，彭宇睿兩支二壘打狂掃6分打點。中華隊開門紅，明天晚上6點半將碰上南韓隊。

亞洲少棒錦標賽為U12世界盃資格賽，本屆由新北市取得組訓權，中港國小少棒隊總教練戴漢昭執掌兵符，前進在中國杭州蕭山瓜瀝棒球場登場的賽事，中華隊分在B組，同組對手包括香港、南韓、泰國，取分組前二進入複賽。

今天在首場賽事面對實力有段落差的香港隊，中華隊首局就狂攻14人次、灌進9分大局，第2局沒有安打就有3分入袋，第3局又是一波猛攻再灌11分大局，擴大為23：1領先。

第4局雙方的進攻都只打3人次，中華隊三上三下，香港隊由吴雙子騫敲出全隊唯一安打，但想衝二壘不及，面對回傳球已到二壘，在壘包附近繞圈圈，讓主播台上都爆笑出聲，最終中華隊就以22之差鎖定勝果。

中華隊4任投手登板，聯手賞給香港隊9次三振，潘磊中繼2局送出4K，為此役勝利投手。

中華隊在U12亞洲少棒錦標賽預賽首戰以23：1大勝香港隊。圖／中國棒球協會提供