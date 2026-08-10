中職／雄鷹簽下永田颯太郎 12日加盟儀式公布合約

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊今天說，與今年選秀第2輪選進具日職資歷的25歲野手永田颯太郎完成簽約，預計12日在主場高雄市澄清湖棒球場賽前舉行加盟儀式、公布合約內容。

永田颯太郎就讀國立台灣體育運動大學期間表現就受關注，也是「永田條款」催生者，但永田颯太郎畢業後，2022年選擇參與日職育成選秀會，獲日職東北樂天金鷲隊指名，去年球季結束後被釋出，在日職二軍3年累積231場出賽，敲出115支安打，包括3發全壘打。

「永田條款」指外籍生在台就讀國、高中累計滿3年，或讀大學連續滿4年，或在台灣居住滿5年，且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年，可參加選秀並視為本土球員。

永田颯太郎今年投入中職選秀，被視為內野即戰力，獲雄鷹選進後，雄鷹總教練洪一中曾說，球隊內野戰力較不充裕，很需要即戰力，永田颯太郎二壘、游擊都能守。