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中職／陳鏞基首度回家鄉台東出賽 11日預售約5千張票

中央社／ 台北10日電
統一獅老將陳鏞基11日在台東進行引退系列賽。統一獅隊提供
統一獅老將陳鏞基11日在台東進行引退系列賽。統一獅隊提供

統一獅隊43歲老將陳鏞基引退系列活動首站，11、12日將回到家鄉台東，也是陳鏞基16年中職生涯首度在家鄉出賽，11日賽事預售約5千張票。

獅隊好手陳鏞基今年季後將結束職棒球員生涯，球團規劃引退系列活動「鏞不止步」，系列賽首站「回家的路」將於11、12日在台東棒球場舉行，對手為樂天桃猿隊。

陳鏞基中職生涯16年，一軍例行賽在台灣15座球場出賽過，包括台南市、嘉義市、樂天桃園、花蓮、新莊、洲際、澄清湖、斗六、羅東、台體大、屏東縣、新竹市、天母、台北大巨蛋、亞太成棒主球場，明天將是首度在家鄉台東出賽、別具意義。

陳鏞基先前受訪提到，印象中球隊曾作客台東棒球場，但那時因為染A流無法出賽，引退系列活動能從台東開始，讓家鄉的親友可以就近進場替他加油、別具意義。

陳鏞基近況不錯，明星賽後近期8場出賽，總計24打數敲出10支安打，貢獻3分打點，前一場出賽為7日對富邦悍將，單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點。

明天兩隊都派出洋投，獅隊由銳力獅（DenyiReyes）先發，銳力獅近期2場先發出賽都是優質先發，前一場對桃猿為7月16日先發投7局失2分（1分責失分）、承擔敗投，本季與桃猿交手2場比賽，勝場還沒開張。

桃猿隊明天派出投手威能帝（Pedro Fernandez）先發，威能帝本季一軍與獅隊2場交手，戰績1勝1敗、對戰防禦率2.19。

陳鏞基 台東 預售

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