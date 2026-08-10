中職／饗賓攜手企業推動「洗手新日常」 樂天女孩廉世彬、河智媛、禹洙漢挑戰中文Rap唱「ALL IN」

「對餐飲食品業而言，洗手不是一件小事，而是守護健康最基本、也是最重要的第一道防線。」饗賓集團董事長陳毅航表示，食品安全建立在每一位第一線工作人員落實正確洗手習慣，更需要全民共同參與，才能真正構築完整的食安防線。因此，饗賓文教基金會與饗賓集團在衛生福利部疾病管制署指導下，持續推動「洗手新日常 全民ALL IN」計畫，疾管署表示，加強手部衛生、落實洗手5時機及正確洗手7步驟，是預防各種腸胃道和呼吸道傳染病的重要方法，感謝饗賓集團及所有響應企業的投入，透過音樂、企業串聯與校園教育共同推廣正確手部衛生，不僅展現政府、企業與民間攜手推動健康促進的「公私協力」典範，也讓健康教育走入民眾日常生活。

30年前，范曉萱一首《刷牙歌》陪伴許多人養成天天刷牙的習慣；如今，「洗手」也有了屬於這個世代的代表歌曲。去年由饗賓文教基金會與饗賓集團共同發起的「洗手新日常 全民ALL IN」洗手歌創作徵選，吸引全台創作者熱情參與。今年活動全面升級，8月10日舉辦頒獎典禮，並正式公布冠軍作品《ALL IN》，這首金曲級團隊打造的MV，未來也將上架全國KTV，希望透過流行音樂的力量，讓正確洗手如同當年的《刷牙歌》一般，唱進每個人的日常。

今年冠軍歌曲《ALL IN》由創作者Leyi D、廖威力創作，以融合流行旋律與Rap元素的編曲，從眾多作品中脫穎而出。為提升歌曲傳唱度，主辦單位邀請入圍金鐘獎導演的劉純佑攜手甫獲金曲獎最佳MV獎的百花製作所一起操刀拍攝MV，並由金曲級編曲團隊重新編曲，邀請台灣女饒舌歌手夏沐擔任配唱製作人，打造兼具流行感與記憶點的洗手神曲，希望讓大小朋友都能一聽就會唱、一唱就記得正確洗手。

活動代言人則由樂天女孩韓籍成員廉世彬、河智媛、禹洙漢再度擔綱。今年三人首度挑戰中文Rap，也成為MV最大亮點。河智媛表示，第一次唱中文Rap比想像中更具挑戰；禹洙漢笑說，歌詞中「細菌退場」的「退」字反覆NG好幾次；廉世彬則分享，由於韓文沒有「IN」的發音，每次唱到「ALL IN」都忍不住變成「ALL LING」，讓錄音現場笑聲不斷，也讓大家見識到中文Rap對外國人而言並不容易。

除了以流行文化推廣手部衛生，今年「洗手新日常 全民ALL IN」也展現跨產業合作力量，共有33家企業共同響應，規模再創新高。除大成集團、耐斯集團、豆府餐飲集團、開展餐飲集團、緯豆集團、春水堂、大樹醫藥、禾馨醫療、恆隆行、健身工廠、1111人力銀行、中華民國美容醫學會、大數據股份有限公司等夥伴持續支持外，今年更加入遠東百貨、耐斯廣場購物中心、雲豹能源、德麥食品、元家企業股份有限公司、樹森開發股份有限公司、掌門事業股份有限公司、美福貿易股份有限公司、大黑松小倆口、劍湖山世界、遠見眼科、春申食府、凱豐生鮮股份有限公司、百花製作所、協奏曲文創以及三創數位股份有限公司等跨領域企業與單位，共同以企業社會影響力推動全民建立正確洗手習慣，打造從校園、職場到生活場域的健康防護網。疾管署提醒，民眾應在吃東西前、接觸小孩前、上廁所後、擤鼻涕後、看病前後等5時機，落實正確洗手7步驟：「內、外、夾、弓、大、立、完」，共同加強手部衛生良好習慣，才能有效去除手上的細菌和病毒，透過企業共同響應推動「洗手新日常」，也能讓正確防疫觀念更深入家庭與社會，降低疾病傳播風險。

耐斯集團今年再次響應「洗手新日常 全民ALL IN」計畫，捐贈一萬瓶抗菌洗手乳，攜手饗賓文教基金會展開全台校園公益巡迴，由樂天女孩及饗賓集團食安部同仁組成「食安特攻隊」，深入校園推廣正確洗手觀念，透過寓教於樂方式扎根食品安全教育。耐斯企業總監陳淑媛表示，守護全民健康是耐斯不變的使命，很高興再次響應饗賓集團號召，將企業關懷延伸至校園。她指出，衛生習慣需要陪伴與實踐，期待透過互動教育，讓孩子理解洗手與飲食安全的關聯，從小養成正確洗手習慣，成為守護健康的重要力量。

饗賓集團表示，《ALL IN》正式上架全國KTV後，將陸續推出「洗手舞挑戰」及「歌唱挑戰」等系列活動，邀請全民透過歡唱、創作影片及社群分享共同響應，讓洗手不只是衛教宣導，更成為全民參與的生活文化。未來也將持續走進遠東百貨、三創生活園區及耐斯購物中心等合作場域舉辦互動活動，並於8月29日帶領「食安特攻隊」參與桃園市立圖書館「無人機科技嘉年華活動」，透過現場體驗與宣導互動，讓民眾近距離感受正確洗手的重要性，將健康習慣真正融入日常生活。

饗賓文教基金會董事長蔣艷蓉指出，正確洗手是預防疾病最簡單、也是最有效的方法之一。未來將持續攜手更多企業及民間夥伴，以跨界合作、公益巡迴、音樂影像及校園教育等多元方式深化全民手部衛生觀念，讓「洗手新日常」不只是口號，而是真正落實於每一天，共同打造更健康、更安心的生活環境。

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」，樂天女孩廉世彬、河智媛、禹洙漢挑戰中文Rap唱「ALL IN」。 饗賓集團提供

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」，樂天女孩廉世彬、河智媛、禹洙漢挑戰中文Rap唱「ALL IN」。 饗賓集團提供