聽新聞
0:00 / 0:00

韓職／熱浪衝擊後重新開戰！王彥程明先發對決王牌郭彬 挑戰獨居勝投王

聯合新聞網／ 綜合外電報導
王彥程明先發挑戰第11勝。圖截自韓華鷹官方X
王彥程明先發挑戰第11勝。圖截自韓華鷹官方X

受到極端高溫熱浪衝擊，KBO韓職直接休兵一整個星期，明（11日）所有賽事將在晚間重新開打，效力韓華鷹的台灣左投王彥程將扛下首戰先發重任，挑戰獨居本季勝投王寶座。

韓華鷹明天將前往首爾蠶室球場作客，挑戰地主斗山熊。賽前韓華戰績為47勝49敗3和，暫居第6名；斗山則以52勝45敗4和排名第4，雙方都仍在季後賽競爭圈內，因此這場比賽勝負也格外關鍵。

王彥程這次被安排在「酷暑休兵」結束後第一場比賽登板，代表韓華鷹對他的信任。事實上，聯盟賽事中斷前韓華鷹的最後一場比賽正是王彥程先發，他在4日作客面對三星獅時，繳出6局僅被敲3支安打2次保送、無失分的好投，奪下本季第10勝。

這一勝不只是王彥程個人本季首度達成雙位數勝投，也寫下KBO亞洲配額球員首位單季10勝紀錄，同時他更和LG雙子隊的任燦圭並列聯盟勝投王。

包括三星總教練朴鎮萬賽後都對王彥程的投球表現讚譽有加，特別是他在面對左打者時的內角球運用和攻擊相當出色。

王彥程在3月29日面對培證英雄的KBO初登板就拿下首勝，當時他回想過去在日本職棒籍籍無名的歲月，忍不住落下淚水。如今，他已從開季初期的挑戰者，走到有機會競爭生涯首座勝投王的位置。

從對戰成績來看，王彥程本季面對斗山熊表現相當優異，3次交手拿下2勝，防禦率僅1.47，是他對戰9支球隊中成績最好的一隊。

為了對付這位來自台灣的「天敵」，斗山熊直接推出本土王牌郭彬迎戰。郭彬本季出賽20場，累積115局投球，戰績9勝4敗，防禦率2.66，防禦率排名聯盟第2。他曾在2024年以15勝成績登上勝投王，如今他也要尋求睽違兩年再度達成單季雙位數勝投。

兩位王牌的正面交鋒也讓這場「鷹熊之戰」增添許多話題和關注度。

相關新聞

日職／徐若熙復健有進展！傳接拉長40公尺 腰部感覺不再卡卡

效力日本職棒軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，7月中進行腰部手術，已在上周展開傳接球，逐步拉長距離，徐若熙接受日本媒體訪問時透露，最嚴重時連走路都吃力，但如今透過手術已經掃除不適感，「腰部卡卡的感覺，已經完全消失了。」

中職／雄鷹簽下永田颯太郎 12日加盟儀式公布合約

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊今天說，與今年選秀第2輪選進具日職資歷的25歲野手永田颯太郎完成簽約，預計12日在主場高雄市...

中職／陳鏞基首度回家鄉台東出賽 11日預售約5千張票

統一7-ELEVEn獅隊43歲老將陳鏞基引退系列活動首站，11、12日將回到家鄉台東，也是陳鏞基16年中職生涯首度在家鄉...

亞洲少棒／中華隊23:1輕取香港開門紅 明晚迎戰南韓

U12亞洲少棒錦標賽開打，中華隊今天在預賽首戰以23：1大勝香港隊，全隊敲出15支安打，擔任第四棒的張雨齊3安都是長打，包括1支三壘打、2支二壘打，貢獻5分打點，彭宇睿兩支二壘打狂掃6分打點。中華隊開門紅，明天晚上6點半將碰上南韓隊。

中職／饗賓攜手企業推動「洗手新日常」 樂天女孩廉世彬、河智媛、禹洙漢挑戰中文Rap唱「ALL IN」

饗賓集團攜手33家企業推動「洗手新日常」，透過音樂及教育強化手部衛生。冠軍歌曲《ALL IN》由樂天女孩挑戰中文Rap，其MV將上架全國KTV，期望提升洗手意識，守護食品安全。

韓職／熱浪衝擊後重新開戰！王彥程明先發對決王牌郭彬 挑戰獨居勝投王

受到極端高溫熱浪衝擊，KBO韓職直接休兵一整個星期，明（11日）所有賽事將在晚間重新開打，效力韓華鷹的台灣左投王彥程將扛下首戰先發重任，挑戰獨居本季勝投王寶座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。