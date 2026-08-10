韓職／熱浪衝擊後重新開戰！王彥程明先發對決王牌郭彬 挑戰獨居勝投王

受到極端高溫熱浪衝擊，KBO韓職直接休兵一整個星期，明（11日）所有賽事將在晚間重新開打，效力韓華鷹的台灣左投王彥程將扛下首戰先發重任，挑戰獨居本季勝投王寶座。

韓華鷹明天將前往首爾蠶室球場作客，挑戰地主斗山熊。賽前韓華戰績為47勝49敗3和，暫居第6名；斗山則以52勝45敗4和排名第4，雙方都仍在季後賽競爭圈內，因此這場比賽勝負也格外關鍵。

王彥程這次被安排在「酷暑休兵」結束後第一場比賽登板，代表韓華鷹對他的信任。事實上，聯盟賽事中斷前韓華鷹的最後一場比賽正是王彥程先發，他在4日作客面對三星獅時，繳出6局僅被敲3支安打2次保送、無失分的好投，奪下本季第10勝。

這一勝不只是王彥程個人本季首度達成雙位數勝投，也寫下KBO亞洲配額球員首位單季10勝紀錄，同時他更和LG雙子隊的任燦圭並列聯盟勝投王。

包括三星總教練朴鎮萬賽後都對王彥程的投球表現讚譽有加，特別是他在面對左打者時的內角球運用和攻擊相當出色。

王彥程在3月29日面對培證英雄的KBO初登板就拿下首勝，當時他回想過去在日本職棒籍籍無名的歲月，忍不住落下淚水。如今，他已從開季初期的挑戰者，走到有機會競爭生涯首座勝投王的位置。

從對戰成績來看，王彥程本季面對斗山熊表現相當優異，3次交手拿下2勝，防禦率僅1.47，是他對戰9支球隊中成績最好的一隊。

為了對付這位來自台灣的「天敵」，斗山熊直接推出本土王牌郭彬迎戰。郭彬本季出賽20場，累積115局投球，戰績9勝4敗，防禦率2.66，防禦率排名聯盟第2。他曾在2024年以15勝成績登上勝投王，如今他也要尋求睽違兩年再度達成單季雙位數勝投。

兩位王牌的正面交鋒也讓這場「鷹熊之戰」增添許多話題和關注度。