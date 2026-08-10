日職／徐若熙復健有進展！傳接拉長40公尺 腰部感覺不再卡卡

效力日本職棒軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，7月中進行腰部手術，已在上周展開傳接球，逐步拉長距離，徐若熙接受日本媒體訪問時透露，最嚴重時連走路都吃力，但如今透過手術已經掃除不適感，「腰部卡卡的感覺，已經完全消失了。」

徐若熙在6月7日的登板之後未能等到下一場出賽，隨之而來的消息是腰部出現狀況，最終在7月中旬進行椎間盤手術，他已在上周重啟傳接，今天也在場上與教練一起傳接，目前長傳距離40公尺。

徐若熙表示，先前因為神經壓迫的關係，最痛的時候連走路都很困難，「開刀之後就舒服多了，腰部卡卡的那種感覺，已經完全消失了。」他將按照復健組的課表逐步推進，朝牛棚練投的下一階段目標邁進。

徐若熙回歸尚無時間表，他也說：「如果能以現在的進度，盡快回到場上為球隊貢獻，那當然是最好的，但現在最優先的事是確實完成復健菜單。」