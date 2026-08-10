中職／中信兄弟本季首次3連勝橫掃 羅戈瞄準季後賽：現在換我們氣勢上來

中信兄弟終於打出本季最振奮士氣的一波攻勢，隨著昨天在澄清湖球場以10：2擊敗台鋼雄鷹，完成3連勝橫掃，這也是他們本季首次在系列賽橫掃對手。

先發投手羅戈雖然首局失分，但隨後展現壓制力，主投8局僅失1分，打線則全場敲出18支安打，投打全面爆發收下3連勝，也讓總教練平野惠一拿下中職執教生涯第171勝，超越前統一獅日籍教頭大石彌太郎的170勝，躍居聯盟史上最多勝外籍總教練。

台鋼這個系列賽3場比賽都在1局下先馳得點，此戰也不例外，然而3場比賽都遭到中信兄弟逆轉，最終在主場被橫掃。

羅戈賽後談到開局失分，他表示，第1局被攻下1分並不代表後面也會照著同樣情況發展，自己就是繼續相信賽前設定的投球策略，專注把每一顆球執行好。從第2局到第8局，台鋼僅零星敲出4支安打，再也沒有攻下分數，羅戈也順利拿下本季第8勝與第4座單場MVP。

羅戈幫助中信兄弟系列賽橫掃台鋼雄鷹。圖／中信兄弟提供

這場勝利也讓兄弟在下半季追上台鋼，雙方同以11勝12敗並列第4。兄弟上半季戰績墊底，下半季前段也遲遲無法打出穩定連勝，如今靠著這波3連勝橫掃台鋼，總算找回氣勢。

羅戈表示，球季本來就會有起伏，每支球隊都會經歷狀況好的時候，也會經歷低潮，「我們只是度過了一段狀態比較不好的時間，現在換我們氣勢上來，開始贏球。」

羅戈也對球隊重返季後賽競爭相當有信心。他指出，兄弟陣中每個人都清楚自己的能力在哪裡，只要持續把該做的事情做好，就有機會重新回到競爭行列。對兄弟而言，這波橫掃不只是3場勝利，更像是走出低潮後的重要轉折。