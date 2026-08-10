日職／火球男張峻瑋先發突然球速驟降 身體不適被迫提前退場

效力福岡軟銀鷹的20歲台灣火球男張峻瑋，7月底才正式升格為支配下球員，今天在二軍迎來升格後第2場先發，面對橫濱DeNA二軍主投2.2局無失分，被敲2支安打，送出2次三振與2次保送，最快球速達155公里，防禦率降至2.50。

不過值得注意的是，張峻瑋在第3局出現球速明顯下降情況，隨後向教練團反映身體不適，提前退場休息，軟銀二軍最終仍以7：6擊敗橫濱DeNA二軍。

張峻瑋日前升格支配下球員後，上一場面對歐力士二軍先發時表現亮眼，靠著最快156公里火球壓制對手，主投6局僅失1分，繳出優質先發內容，順利收下本季第5勝。相隔一周後，他今天再度扛下先發任務，對戰橫濱DeNA二軍。

前面兩局張峻瑋維持無失分的狀態，不過第3局情況開始出現變化。張峻瑋一上來就投出保送，且球速明顯比前2局下滑，招牌速球不再飆破150公里，最快只剩下約145至146公里。在面對森敬斗時，張峻瑋投出一顆125公里滑球後，身體就出現不適狀況。

張峻瑋隨即在投手丘上與教練團溝通，球團也立刻決定將他換下場接受治療。他在2.2局的投球內容上表現仍算穩定，但第3局突如其來的球速下滑與身體不適，也讓外界相當關注他的後續狀況。

張峻瑋過去球員生涯並未曾因重大傷勢影響出賽，僅在穀保家商高二時期，曾因連續出賽造成肌肉緊繃，短暫改以後援短局數方式登板。赴日發展後，他也未曾傳出明顯傷情，因此此戰提前退場也受到矚目。

目前軟銀球團尚未公布張峻瑋身體狀況的進一步消息。