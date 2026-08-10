中職／獻出你的心臟吧！富邦悍將進擊的巨人主題日 穿上調查兵團球衣

富邦悍將隊攜手《進擊的巨人》舉辦聯名主題日，將於8月21日於新莊棒球場登場，而在主題日消息公布後受到粉絲及悍將家人好評，球團公布聯名主題特別新增8月21、26、27日，一共5場比賽，悍將們將穿上《進擊的巨人》聯名主題球衣，一起齊心捍衛新莊城堡「獻出你的心臟吧！」

悍將在主題日期間將穿上與《進擊的巨人》聯名主題球衣，主題球衣結合調查兵團元素，也是悍將隊史首次穿上全套黑色球衣，帥氣程度爆表。球場大螢幕將換上帥氣的出場動畫，讓每一個環節都沉浸在主題之中，比賽期間的局間活動融入了劇情巧思，等著粉絲們來捕捉彩蛋，同時也將推出一系列的聯名商品。

8月22、23日來到新莊城堡將有一系列任務，「悍將小隊集章任務」只需領取專屬集章卡，並於二樓場外平台的創意拍照點完成拍照任務，即可至兌換區領取限量聯名贈品。舞台活動也將融入劇情元素，包含周六登場的「萊納，你坐啊」大風吹生存遊戲，以及周日考驗手眼協調的「獸之巨人投準挑戰」，要讓粉絲們在遊戲中體驗《進擊的巨人》的獨特魅力。此外，「無垢巨人」每天將不定時於場外平台快閃現身，與現場球迷進行近距離互動。

富邦悍將隊攜手《進擊的巨人》舉辦聯名主題日，主題日5場比賽期間，只要憑內野門票進場就能獲得悍將球員聯名小卡，共有9款設計。圖／富邦悍將隊提供

21日首場主題日賽事，將邀請同時為《進擊的巨人》鐵粉及悍將家人的超高人氣知名創作者HOOK擔綱開球嘉賓，為主題日揭開序幕。接下來的四場賽事，則由「無垢巨人」與悍將雙寶Frankie（富藍奇）和Bonnie（邦妮）上演刺激的互動對決，到底誰會站上投手丘？等你進場來揭曉。

主題日5場比賽期間，只要憑內野門票進場，就能獲得悍將球員聯名小卡，共有9款設計等你來收集，8月22日、23日兩場賽事更加碼贈送聯名應援旗，將悍將隊徽與調查兵團「自由之翼」結合，22日為皇家藍、23日為榮耀藍。

除此以外，21日也將發送「金牌ONE進擊的巨人盲盒罐」、22及23日贈送「OCEAN BOMB風味氣泡水」進擊的巨人聯名罐，每天數量有限，送完為止，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。