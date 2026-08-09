中職／羅戈8局失1分還有18安火力支援 兄弟3連戰橫掃雄鷹本季第一次

中信兄弟本周前進高雄澄清湖棒球場踢館，今天由羅戈先發8局失1分領軍，還有打線單場敲18安的火力相挺，終場兄弟以10：1擊敗台鋼雄鷹，本季首次3連戰橫掃對手，下半季戰績11勝12敗也追上雄鷹並列第4。

台鋼雄鷹要避免在主場系列賽遭橫掃，首局就從兄弟洋投羅戈手中攻下分數，王博玄、曾子祐連續安打後，陳文杰在一、三壘有人時敲出高飛犧牲打，先取得1：0領先，但攻勢就此打住。

中信兄弟面對雄鷹先發洋投坎南，2局上曾頌恩二壘打、黃韋盛安打將比數追平。4局上曾頌恩再敲二壘打開啟攻勢，江坤宇三壘打送回超前分，黃韋盛安打追加1分，1出局後岳東華因失誤上壘，接著張仁瑋安打形成滿壘，張士綸再敲安多添2分，兄弟攻進4分大局。

5局上兄弟曾頌恩、黃韋盛接連安打，高宇杰擊出游擊滾地球造成曾子祐失誤，兄弟又添1分保險分，將比數拉開為6：1。

曾頌恩今天4打數敲出3安打，8局下2出局後被換下場，由岳政華上場接替左外野守備，而岳政華在9局上首次打擊機會，從陳柏清手中轟出右外野3分全壘打，本季第4轟出爐，一棒重擊雄鷹，且兄弟單局猛攻一輪，取得10：1的大幅領先。9局下雄鷹打線從魏碩成手中追回1分，沒能影響戰果。

兄弟洋投羅戈今天主投8局為本季最長先發，用104球，被揮出6支安打，有1次保送，送出3次三振，失1分，拿下本季第8勝，並獲選單場MVP。

雄鷹洋投在這3連戰一勝難求，艾速特首戰繳出6局失3分的優質先發吞敗；昨天後勁只投3.1局，被敲7支安打，失4分（3分自責分）；今天坎南則是投出本季最慘一役，主投5局是本季最短先發，被敲出11支安打則寫生涯新高，失6分（4分自責分）平本季最多，吞本季第5敗。

兄弟曾頌恩單場3安猛打賞。圖／中信兄弟提供

兄弟洋投羅戈，先發8局失1分，拿下勝投及單場MVP。圖／中信兄弟提供