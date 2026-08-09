中職／張皓崴不擔心首打點遲到 追隨陳傑憲軌跡成長

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊野手張皓崴在生涯第43場出賽，終於敲出首打點，他坦言目前不急於追求長打，以陳傑憲為學習目標，提高上壘率、打出安打優先，才能幫助球隊。

21歲的張皓崴前2年在一軍合計10場出賽僅敲出1支安打，今年打擊率3成59、連續15場敲出安打，終於在7日新莊棒球場對上富邦悍將隊時敲出生涯首打點，耗費43場是史上第4慢，77打席、72打數則是史上第2慢，僅次於味全龍隊郭天信的102打席、94打數。

「其實成績都是慢慢累積的，不用趕著去達成。」張皓崴接受中央社記者訪問時表示，教練團給他的定位相當明確，就是上壘為主，自己也清楚打擊特色偏短程，因此不會強求打點，「二壘有人我也不一定能送回來，所以最希望自己能成功上壘，不要成為球隊的出局數」。

為提高上壘率，張皓崴在打擊策略上下足功夫，透過消耗投手球數、增加有效擊球點等方式展現優勢，「只要能把球巧妙擊入場內，靠我的腳程都有機會上壘。」隊友陳傑憲、邱智呈都是他的學習方向，「我都會看他們的選球、纏鬥方式。」

張皓崴透露，剛進球隊時還不太了解自己的型態，因此經常觀察學長們的打擊，鎖定陳傑憲為目標，希望能依循類似軌跡發展，「先以安打為主，當自己有能力的時候，再去要求長打，不要太急促，這樣對我比較有幫助」。

追求長打是未來目標，但張皓崴休賽季都會刻意增重，去年多了7公斤，隨著球季進行體重自然下降變為肌肉量，但他其實吃很多，就連學長都對他開玩笑說「不要再吃了，浪費食物」，未來若有需要，也不排除尋求外聘營養師提供專業協助。

張皓崴學生時期就是內、外野兼修，進入職棒後也被定位在「工具人」，今年因應球隊陣型在季中從內野轉外野，但他沒放掉內野守備訓練，希望在外野傷兵歸隊後也能持續為球隊貢獻心力，「上一次在內野失誤，心裡也有在想，休賽季的時候要把內野守備再鞏固好。」