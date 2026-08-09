中職／瑪帝斯來台已5度因雨延賽 悍將隊友封「雨男」

中華職棒富邦悍將新洋投瑪帝斯，在一軍連2次預定先發都因雨延賽；他笑說自己習慣了，包含二軍已5次遇到，二軍隊友更直接幫他取名「雨男」。

悍將原本安排瑪帝斯（Quinton Martinez）在昨天迎接中職一軍初登板，但因雨先延至今天，不料再次遇到因雨延賽；瑪帝斯今天接受媒體聯訪時透露，來台之前遇到因雨延賽已經是高中時期，但現在已累積5次，「滿習慣這樣的狀況了」。

碰到下雨延賽，瑪帝斯認為自己在牛棚都有調整方式，不太會受到影響，至於二軍隊友的封號雖可接受，但也沒那麼喜歡，「這樣代表比賽要一直取消。」

美國佛羅里達州出生的他，對於颱風並不陌生，這類熱帶風暴在北美稱為颶風，瑪帝斯表示，昨晚因風大導致住處窗戶搖動，比較可怕一些，但其他感覺都還好，過去在美國也遇過比較強烈風災，影響到交通、電力。