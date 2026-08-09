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日職／火腿有原航平首見連兩戰完封勝 達標生涯1000K

聯合新聞網／ 綜合外電報導
有原航平締造生涯首度連續2場完封勝。圖截自X
有原航平締造生涯首度連續2場完封勝。圖截自X

北海道日本火腿今天和東北樂天金鷲上演一場投手大戰，靠著先發有原航平的強勢表現，以及萬波中正的適時一擊，最終1比0獲勝。有原航平全場用了118球，被敲6支安打，投出1次觸身球、送出11次三振，沒有失分，取得本季第4勝。

火腿戰績推進到59勝46敗，持續與西武糾纏；不過兩隊都落後洋聯龍頭軟銀7.5場勝差。

有原航平前一場對千葉羅德才繳出9局100球、3安打、無四死球、9次三振、無失分的完封勝，今天再度投滿9局，不僅連2戰把對手掛零，也締造自己職業生涯首度連續2場完封的紀錄。

值得一提的是，有原航平在第3局連續送出三振，達成日職生涯第1000K，成為史上第161位完成此項里程碑的投手。

樂天先發投手古謝樹此戰表現不亞於有原航平，甚至全場僅被敲2支安打，只是這兩支安打全集中在第7局；當時五十幡亮汰率先敲出右外野安打，接著水野達稀在三壘方向點出犧牲觸擊，五十幡亮汰提前起跑後毫不減速，一口氣繞過二壘衝上三壘，形成1出局三壘有人。

這次被形容為久違「新庄魔術」的跑壘戰術，成功打破原本膠著的投手戰。隨後萬波中正面對樂天趨前守備，巧妙擊出一顆剛好落在二壘壘包後方、游擊手身後的適時內野安打，送回五十幡亮汰，日本火腿取得1：0領先，這1分也成為全場勝負分水嶺。

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