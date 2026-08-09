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中職／悍將4新人將前往二軍 狀元陳柏凱仍待球團公布
職棒富邦悍將今年選秀會挑進9位新人，已確定4人近期將前往二軍報到，不過外界關注的「狀元」游擊手陳柏凱還不在其中，副領隊林威助表示，有待後續公布。
悍將今年在第1輪第1指名選進大溪高中游擊手陳柏凱，哥哥正是悍將投手陳品宏，林威助今天接受媒體聯訪，被問到選秀簽約進度時表示，陳柏凱的部分要等後續一併公布。
但其他新人方面，林威助也表示，近日將有4位投手前往二軍，分別是余冠諭、秦琮恩、李聖韓，還有改名過的劉建廷（原名劉建利），報到後會先由體能教練評估，再討論是否安排出賽。
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