日職／林安可左膝疼痛西武抹消登錄 日媒感嘆：好事多磨

日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可今天被抹消一軍登錄，原因是左膝疼痛，日本媒體報導時以「好事多磨」為標題，為7月打出破3成打擊率的他感嘆。

林安可昨天先發對福岡軟銀鷹隊3打數無安打、2次三振，今年在一軍總計59場出賽，敲出42支安打，包含12支二壘安打、6發全壘打，累積22分打點，打擊率2成28。

林安可開季一度狀況不佳下二軍調整，在6月30日重返一軍後找到手感，7月打出單月3成11打擊率。日本媒體西日本體育報導指出，林安可因左膝疼痛被抹消一軍登錄，感嘆他其實近況正佳，昨天還擔任第4棒卻突然出現傷痛消息。