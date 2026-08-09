日職／陳睦衡二軍奪勝照自己步調續成長 穿歐力士92號盼創造歷史

日職歐力士猛牛隊20歲台灣投手陳睦衡，7月底轉正式球員，成為歐力士球團史首名背號92號的球員，他表示，希望可以創造歷史，也盼不與別人比較、照著自己步調持續成長。

陳睦衡在2024年亞洲青棒錦標賽投出好表現，獲得日職歐力士隊青睞、年底正式加盟，去年旅日生涯首年，在二軍留下5場出賽紀錄，戰績1勝、防禦率1.17，今年7月30日轉正式球員、穿上92號球衣。

根據日媒報導，球團人士透露，這是自歐力士1989年接手球隊以來，首名穿上92號球衣的球員；陳睦衡受訪也提到，希望可以創造歷史。

陳睦衡剛到日職時受到台日用球不同問題所苦，透過不斷累積經驗狀況改善，但今年春訓尾聲又出現右手肘不舒服狀況，直到6月9日與獨立聯盟交流賽才實戰復出。

在養傷期間，陳睦衡針對如何更好運用身體發力、減輕手肘負擔等投球機制研究，並透過重量訓練提升肌肉量，目前體重也比剛加盟時增加約11公斤。

陳睦衡坦言，今年因為受傷起步較晚，表現也不算特別突出，轉正式球員的時間比預期早；被問起同期旅日球員福岡軟銀鷹隊張峻瑋更早轉為正式球員，陳睦衡則表示沒有不甘心的心情，張峻瑋從高中時期就是很厲害王牌投手，他也希望不要跟別人比較，照著自己步調持續成長。

陳睦衡日職二軍5局無失分 本季第2勝登英雄訪問

日職歐力士猛牛台灣20歲投手陳睦衡今天二軍先發，投5局無失分、最快球速149公里，率隊以3比1擊敗東京養樂多燕子隊，奪個人本季第2勝，接受英雄訪問盼持續為球隊勝利做出貢獻。

陳睦衡7月底從育成球員轉正式球員、穿上92號球衣，8月1日轉正後首場二軍出賽，中繼登板投2.2局失1分、奪下本季二軍首勝，今天二軍先發出賽對養樂多燕子隊投出好表現。

陳睦衡開賽1局上雖先四壞保送首名打者並木秀尊，但馬上回穩，連飆2次三振、再製造二壘方向飛球出局，沒讓養樂多隊延續攻勢。

2局上1人出局後，陳睦衡被石井巧敲出左外野方向二壘打、再投出四壞保送，接著讓打者敲出滾地球雙殺、化解失分危機。

陳睦衡3、4局讓養樂多隊打者6上6下，5局1人出局後四壞保送北村惠吾，接著讓根岸辰昇敲出二壘方向平飛球出局、穩守不失分。

歐力士隊今天4局下靠著麥谷祐介適時安打送回2分，2人出局後寺本聖一補上帶有打點的安打，幫助球隊取得3比0領先。

養樂多隊前5局打線受制，6局上抓準換投時機，中川拓真從歐力士隊中繼投手東山玲士手中敲出陽春砲，但比賽後半段沒能再添分數吞敗。

陳睦衡今天總計用72球投5局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次四壞保送，無失分，最快球速149公里，拿下個人本季第2勝，賽後防禦率0.66。

賽後陳睦衡接受英雄訪問，他表示這是今年球季第一次投到5局，有做得好的也有不好的地方，會繼續努力加油，希望持續對球隊勝利做出貢獻。

轉播也特別拍到場邊有拿著台灣的國旗到場加油的球迷，陳睦衡感謝球迷這麼熱的天氣還願意到場替球隊加油，希望球迷繼續支持。