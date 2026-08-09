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中職／飛天小女警主題活動15日登場 「魔人啾啾」于正昇開球
中信兄弟隊將於15、16日在台中洲際球場迎戰台鋼雄鷹隊，推出「飛天小女警X中信兄弟女孩日」主題活動，第1天「飛天小女警」花花、毛毛、泡泡的3位中文配音員擔任開球嘉賓，隔天人氣反派角色「魔人啾啾」的配音員于正昇蒞臨開球，將以熟悉的經典聲音為賽事揭開序幕。
充滿野心又讓人又愛又恨的魔人啾啾，是「飛天小女警」最具代表性的反派角色之一，于正昇極具辨識度的配音，也陪伴許多觀眾留下深刻童年回憶，這次受邀前往洲際球場，熟悉的聲音將帶領球迷再次回到飛天小女警與魔人啾啾鬥智鬥勇的經典時光。
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