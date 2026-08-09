運動人生／意外登板 成就「麥達克斯」傳奇

「球隊原叫我不用練投，但連輸兩場後竟派我先發主投，據說教練算命認為我投球運勢不錯」。李文傳回憶一九九○年三月廿一日在新竹棒球場的那場「麥達克斯」百球內完投完封勝的經典一役，透露當投手完全是個「意外」。

他說，一九八六年兄弟飯店隊受邀到夏威夷參加國際成棒邀請賽，球隊面臨投手荒，教練曾紀恩突然叫守外野的他登板，他硬撐投了一百多球，最後九比八獲勝，背部卻痠痛兩個月，體會到「投手需要的肌力與野手完全不同」，因此一有機會就瘋狂補練投球的技巧。

職棒年代，他守外野，首度對戰獅隊三連戰第三戰前一晚，教練曾紀恩突對他說「明天你下去投」。儘管驚訝，但「教練給了舞台，我就要全力表現」。

相信隊友 共同寫下歷史

「那場比賽，雖然創下九十七球完投完封勝，但也遇到亂流」。李文傳回憶，第五局無人出局且一、二壘有人，教練有意換下他，他爭取「如果失分或再被對手推進壘包，屆時再換」獲同意，對手觸擊戰術，他接球後傳二壘發動雙殺，瓦解對方攻勢，最終寫下歷史。

他說，深知自己不是三振型投手，擬定「誘使擊球、靠隊友守備」戰略，一球一球處理，其餘交給隊友，「整場球只被對手揮出六支安打、沒有得分」。

「除了守備、投球，我也蹲捕過」。李文傳說，那次是當家捕手洪一中感冒、替補捕手林百亨受傷，球隊陷入無人可捕窘境，曾紀恩再次點名他下場接強投黃廣琪的球，「第一球沒接到，我嚇了一跳，心臟跳得飛快，但很快穩定情緒，完成任務」。

李文傳笑說，橫跨多個守備位置經驗，不僅贏得「萬能球員」讚譽，也讓他更了解團隊合作重要性。

傳授球技 看重為人處事

「打而優則教，其實並不容易」。李文傳有感而發地說，當球員時的視角是「仰望」，追求個人成績，拿起教鞭的視角便轉向「俯瞰」，必須站在制高點觀察每名球員的特質，「棒球是團隊合作的比賽」，如何讓每個人發揮實力，並在團隊中產生默契、信任與服從，絕對是教練的必修課。

「透過磨練，孩子未來即便不打球，也能在各行各業發揮專長」。李文傳說，國中是人格形塑與成長關鍵期，調皮搗蛋或叛逆是青春期正常現象，教練不只傳授球技，更要教學生如何思考與做人，訓練過程更是磨練心志的好時機，每當看到學生從不懂團隊合作到學會彼此鼓勵，那種感動與成就感不亞於拿下勝利。

「不光注重球技，更強調品行與做人處事道理」。他說，當年兄弟象老闆洪騰勝對球員品德要求極嚴，座右銘是「苦練決勝負，人品定優劣」，嚴禁球員抽菸、喝酒、嚼檳榔，在球場上也不能有甩棒等挑釁動作，「這種對倫理的堅持，正是兄弟精神能流傳至今、仍受球迷喜愛的核心」。他當年學到的「品性」與「技術」，也帶回嘉義傳授給下一代，「我的一生幾乎都在棒球場上度過，球場就像第二個家，我希望把剩餘人生奉獻給基層棒球」。

從垂楊國小瘦小少年，到球場萬能球員、引導青少年成長的基層教練，李文傳的人生始終圍繞著同一顆球。