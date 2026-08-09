運動人生／提升基層棒球 關鍵在教練編制

「台灣基層棒球真正需要改善的不是球員，而是教練制度與人才培育環境」。李文傳認為，建立完善教練編制並提升待遇與生活保障、改革跨縣市挖角問題，才能穩定基層棒球發展，培養更多優秀球員。

李文傳說，基層棒球發展最重要的核心就是教練，目前國內運動專任教練編制，總被擺在教育體系後段；基層教練沒有正式職缺，也缺乏升遷制度與工作保障，教練如同代理教師，月薪僅三萬餘元，還要扣除勞健保費，尤其許多體制外教練只能依靠每月一、二萬元鐘點費生活，被迫要兼差增加收入，自然無法將全部心力放在球員培育上，對球隊與球員都是損失。

他說，桃園市不少國小設有正式運動教練編制，一支球隊甚至配置兩名教練，不僅享公保，也有升遷制度，讓教練能安心投入培訓工作。日本、南韓也十分重視基層教練，南韓的國中棒球隊教練月薪折合新台幣可達十五萬元以上，只有政府願意投入資源照顧教練才能長期深耕基層、持續培養優秀選手。

李文傳建議，運動部及相關單位應優先建立完整教練編制，提供穩定待遇與升遷制度，降低教練流動率，才能真正提升台灣基層棒球競爭力。

挖角導致基層人才流失問題也要正視。李文傳說，目前學生棒球聯盟規定，國小球員跨縣市升讀國中須禁賽二年，但各校多以九年級生為主力，對強隊而言，挖角誘因仍存在，若能調整制度，將八、九年級列為限制轉學生參賽的年級，讓各地基層球隊能留住自行培養的人才，更有機會建立完整培育體系。

另外，目前不少國中棒球員來自單親家庭，未住校球員的生活管理挑戰性很高，也凸顯家庭、學校與球隊共同建立生活管理的重要性。

「技術固然重要，但人格養成更是球員的基礎」。李文傳認為，球技終會隨時間退去，唯有品格與名聲才能長久流傳，應從少棒開始就培養良好品性與自律精神，他也提醒職棒年輕球員面對誘惑要守住原則，未來退役後勇於回到基層傳承經驗，形成良性循環。