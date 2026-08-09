運動人生／李文傳 守護孩子的棒球夢

仰望到俯瞰

李文傳，黃衫軍元老、第一代兄弟王朝三連霸主力球員，中職唯一「金冠軍」班底，更是中職締造一百球內完封勝「麥達克斯」紀錄的第一人。八年職棒生涯，投手、捕手、一壘、三壘、游擊、外野都扛過，鐵打鐵實的「工具人」。

「球員的視角是『仰望』，執教鞭的視角是『俯瞰』。」廿三年的執教人生，李文傳培育出林煜清、廖健富、陳重羽、陳重廷等多名優秀職棒選手。

國小時期身材瘦小單薄，卻一路打球升學、成了職棒球員；職棒生涯除了能守內外野、「代班」蹲捕，登板投球還創下中華職棒第一場「麥達克斯完封」；選手時期被稱為「萬能球員」的李文傳，今年初卸下嘉義市民生國中棒球隊總教練一職，但仍持續書寫自己的棒球人生。

李文傳是第一代兄弟王朝三連霸主力球員，更是中職締造一百球內完封勝「麥達克斯」紀錄的第一人。圖／李文傳提供

刻苦鍛鍊 回報生命首位貴人

一九六○年出生的李文傳，四歲喪母、九歲喪父，一九六九年十歲時加入嘉義市垂楊國小棒球隊，當時身高僅一三八公分的他，受到時任家長會長兼棒球隊領隊、已故前省議員黃永欽的呵護，送營養品、送球鞋，讓他感受到父親般的溫暖，用刻苦鍛鍊回報人生中的第一位貴人。

李文傳一路打棒球升學，嘉義市南興國中、新竹縣山崎高工（已改名仰德高中）、台北體專（已改名臺北市立大學），離開校園後曾短暫在中國石油棒球隊打球，一九八四年以外野手身分進入兄弟飯店隊。

在兄弟隊期間，陣中球員不足，李文傳被要求身兼投手；一九九○年中華職棒開打，他被告知不用練投了，但沒幾天，因兄弟象首度與統一獅三連戰連輸二場，老教頭曾紀恩突出奇兵派他登板，意外拿下中職首場「麥達克斯」。

中職八年 多刀流投打守兼備

「麥達克斯（Maddux）」是棒球術語，代表投手在一場比賽中，以少於一百球的投球數至少投完九局並完封；這是棒球作家Jason Lukehart於二○一二年以他最喜愛的投手、精準控球聞名於美國職棒大聯盟的Greg Maddux（葛瑞格．麥達克斯）來命名的術語。

中華職棒卅七年來出現六十二次麥達克斯，現任原民會副主委、「假日飛刀手」陳義信個人有過四次最多。

李文傳在中職打了八年，守備位置橫跨捕手、一壘、三壘、游擊與外野，他投、守、打兼具，堪稱「多刀流」，更被棒球圈稱為「萬能球員」。職棒球員退役後，他受聘到台灣大聯盟嘉南勇士隊擔任體能教練，二○○三年回故鄉嘉義，擔任嘉義市民生國中青少棒隊教練，直至今年初退休。

執教生涯 培育多名職棒選手

廿三年的執教人生，李文傳帶領民生國中拿下四次全國冠軍，培育出林煜清、廖健富、陳重羽、陳重廷等多名優秀職棒選手，將嘉義市基層棒球風氣帶向高峰，也奠定「嘉義市棒球日」基礎。他說，二○○八年帶領嘉義市代表隊參加JBL世界盃青少棒賽是他執教生涯中最有意義的一件事，「這是一九三一年嘉義農林（KANO）進軍甲子園後，嘉義市球隊相隔七十七年再度代表台灣參加大型國際賽事，市旗在美國球場飄揚的畫面令全隊激動不已」。

「看著嘉義基層棒球重新站起來，是我人生中最快樂的一件事」。李文傳說，給嘉義子弟一個安定的打球環境一直是他的夢想與目標，尤其走過職業運動，他深深體悟推展基層棒球、向下扎根才能真正鞏固台灣的「國球」，如果基層的根爛了，職棒的高樓也無法長久，因此回到家鄉「打地基」。

去年八月廿一日，嘉義市長黃敏惠在嘉義市棒球日以「棒球原鄉經典傳承」為主題，頒發「終身成就獎」給李文傳，肯定他多年來對嘉義市棒球的卓越貢獻，也感謝他延續嘉農棒球隊當年威震甲子園的榮耀。

李文傳說，每當練習感到疲憊或想放棄時，他總會想到當年黃敏惠父親黃永欽的關懷眼神，這份溫情持續了數十年，也是他回歸基層、回饋故鄉最重要的動力來源，如今雖然退休，但他會繼續守護嘉義的棒球夢，「六十七歲仍能站在球場陪伴孩子訓練，是人生最感到自豪的事」。