中職／上半季32場10勝→下半季22場10勝 兄弟明拚本季首度3連戰橫掃

中信兄弟隊今天以6：1擊敗台鋼雄鷹隊，在這波交鋒前兩場都取得勝利，明天挑戰本季首次3連戰橫掃對手，而兄弟在下半季第22場比賽拿下第10勝，從上半季「龜速」32場10勝大幅進化。

雄鷹由洋投後勁先發，第四局的危機從保送曾頌恩、江坤宇敲安開始，因暴投奉送壘包，黃韋盛補上安打一棒送回2分，高宇杰二壘打、岳東華高飛犧牲打各帶有1分打點，兄弟單局攻下4分。

後勁過去兩季扮演雄鷹重要洋投戰力，但本季壓制力大幅下滑，在球隊敲定新洋投之際，此役又僅撐3.1局已耗85球收工，被敲7安打、失4分，前景不甚樂觀。

雄鷹牛棚也未能壓制兄弟火力，第五局黃韋盛滿壘敲安追加1分，第六局張士綸三壘打、宋晟睿一壘打再下一城，兄弟擴大為6：1領先。

雄鷹打線全場只有3安打，在兄弟先發投手游竣宥4局投球任內只敲出2安打，後續5任後援投手蔡齊哲、江忠城、王凱程、曾品洋、陳琥各把關1局無失分。

中信兄弟隊黃韋盛雙安貢獻3分打點。圖／中信兄弟隊提供