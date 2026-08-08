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中職／陳鏞基告別出賽、開轟次多的新莊球場 難忘23年前奪大學首冠

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
獅隊本季最後一次造訪新莊棒球場，是陳鏞基生涯出賽數次高的球場。記者葉姵妤／攝影
獅隊本季最後一次造訪新莊棒球場，是陳鏞基生涯出賽數次高的球場。記者葉姵妤／攝影

統一獅隊43歲內野手陳鏞基球員生涯最後一個球季，各球場告別戰本周輪到新莊棒球場，但3連戰第2場比賽今天因雨延至10月，他也笑說：「不知道該開心還是難過，延賽的話就還會再回來，但也不知道到時候還會不會上場。」

陳鏞基已在7月初完成生涯例行賽在澄清湖球場的最終戰，那座球場有著他昔日就讀高苑工商時期去當球僮的回憶，別具意義。

本周獅隊來到新莊進行賽事，陳鏞基生涯在這座球場出賽198場、累積24轟，都是僅次於昔日獅隊主場台南棒球場的次高紀錄。

然而陳鏞基對於新莊球場最深的印象，是就讀國立體大時期，大一在這裡拿下大專棒球聯賽冠軍，「我還沒出國之前，大學拿的第一座冠軍就是在這個球場，所以印象特別深刻，那時候還有跟（陳）偉殷一起。」

除了這些歷史較悠久的球場，已不再舉辦職棒賽事的屏東棒球場，也留下陳鏞基至今印象深刻的「第一次」，除了2011年3月20日生涯初登場在屏東，該役猛敲4安包括中職生涯首轟，陳鏞基說：「我打到腳骨裂也是在那裡。」

回到中職的第一年，陳鏞基5月在屏東對上兄弟象之戰，比賽中因自打球造成左腳骨裂，他笑說：「為什麼打到球我那麼印象深刻？因為我那天自己開車去球場，然後打到腳，可是我還要自己開車回家，還好是打到左腳，右腳還可以踩油門，但還是很痛耶。」

陳鏞基 中職 統一獅

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