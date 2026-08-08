中職／給年輕球員容錯率也給壓力 林岳平不希望是來跑龍套

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今年團隊成員年輕化，總教練林岳平從培育張皓崴方式，談到對待年輕球員心法，給予犯錯空間同時也給壓力，「我不希望他們是上來跑龍套的」。

21歲張皓崴今年5月中旬升上一軍後打擊狀況不理想，6月底一度下二軍調整，7月中回歸一軍後安打連連，到昨天賽後打擊率上升到3成59，談到張皓崴改變，林岳平有深深期許。

「年輕選手心理層面是有壓力」，林岳平今天接受媒體聯訪時說：「因為我給他們很高的目標。有機會上來就是要想辦法搶先發，所以對他們是高標準看待，不容許他們在場上有不是技術性的失誤，這方面我給很大壓力。」

林岳平坦言，自己執教以來都是以相同方式去對待年輕選手，縱使可能造成壓力，也不容許他們太過輕鬆看待棒球、比賽，「這樣當他有一天打季後賽，我們才能衡量；所以，我不會鬆手。」

林岳平近一步指出，雖然外界都認為年輕人需要時間培養、要給予失敗空間，「這是沒有錯，但我們給予容錯率同時，他也要忍受我們給予的壓力，去承擔這股壓力，轉換為更好未來，這是我的方式。上上下下就是在考驗他，你要放棄嗎？還是要更精進？」

張皓崴今年守備位置也在季中從內野轉到外野，打擊反而更突出，林岳平表示，最終目標仍希望他內外野兼具，「他現在是舒服狀態，但如果轉回內野依然這麼自在，就表示他已經有成長。」