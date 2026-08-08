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中職／自家投手丘登板遇首見狀況 魔力藍解釋：和布雷克跨步位置相同

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
富邦悍將洋投魔力藍在主場對統一獅先發時，因與布雷克跨步踩點相近造成投手丘不穩，兩度中斷整理，他也感謝場務人員協助處理。聯合報系資料照
富邦悍將洋投魔力藍在主場對統一獅先發時，因與布雷克跨步踩點相近造成投手丘不穩，兩度中斷整理，他也感謝場務人員協助處理。聯合報系資料照

富邦悍將隊洋投魔力藍昨天在自家主場登板，卻在比賽中受到投手丘影響，讓比賽兩度中斷稍作整理，原因竟是他與統一獅隊先發洋投布雷克的跨步的位置幾乎一樣，導致踩點有點不穩，他也坦言，是第一次遇到這種狀況。

魔力藍昨天對獅隊主投7局，被敲出10支安打，有2次保送，失4分，吞下本季第6敗，比賽中兩度因投手丘的狀況讓場務人員上場整理，今天他也解釋原因。 

魔力藍指出，自己和布雷克投球時踩的位置幾乎一樣，但自己的腳比布雷克小很多，因此踩起來有點不穩，自己原本試圖想要用腳去整理就好，其實沒有要求場務人員上來，但很感謝他們隨後就上場來協助處理。

這雖非他和布雷克首次同場先發，卻是首次出現這狀況，魔力藍說，「每個投手丘狀況都不一樣，每場比賽也都會出現不同的情況，昨天就是發生了，這就是棒球比賽。」他也提到，每個投手跨步的位置都不同，而有些投手會踩得比較輕、有些會把土踩得比較深，加上天氣或許也有影響。

他也不斷對場務人員表達感謝，「他們真的把投手丘整理得很好，常常也都因此幫了很大的忙，很感謝他們昨天上來協助整理場地。

布雷克 中職 位置

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