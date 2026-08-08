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中職／先讓張皓崴「感受快樂」 餅總對年輕球員設高標：不會手下留情

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
統一獅隊新秀張皓崴。圖／統一獅隊提供
統一獅隊新秀張皓崴。圖／統一獅隊提供

統一獅隊21歲小將張皓崴近期被「暫放」在外野，繳出亮眼的打擊表現，近期連續15場安打，打擊率達3成59，總教練林岳平坦言，會讓他「再舒服一陣子」，但球隊對他的期待，還是要內外野都可以勝任，「如果回到內野還可以這麼的自在地比賽，就表示他已經有一點程度的成長。」

張皓崴日前經過在二軍的調整，7月中重回一軍，但首戰鎮守二壘就因為「出太多Trouble」被祭出「無情調度」，餅總直言：「他上來第一場就出包，我就把他移走啦。」並且笑說：「從那時候開始我就沒再跟他講話了。」

餅總認為，張皓崴能夠明白他這麼做的用意，「因為我跟他講話，他太怕了，我就用方式去給他調整嘛。」林岳平也透露，其實已經很多次不敢跟他講話，「我光是叫他，他就有壓力了，但他知道啦，他其實內心都知道啦。」

而張皓崴被調往外野後，打擊表現十分出色，林岳平認為，現在這是他舒服的狀態，「先讓他感受守外野的快樂，但真正要達到球隊對他的期待，就是不管教練如何調動，他都可以勝任，這樣他就成功了。」

餅總指出，「現階段球隊外野的陣型是需要他的，那如果（蘇）智傑、朱迦恩的狀態恢復，他們的競爭又來了，那如果全部要下場，張皓崴勢必還是回內野出賽。」

面對隊上的年輕球員，林岳平肯給機會，但也替他們設下高標，「不希望他們只是來跑龍套的，有機會上來就是要想辦法搶先發，去擠掉原來能先發的人，所以對他們是很高標準看待的，這種選手我更不容許他們在場上有任何一個不是技術性的失誤，所以這些我給很大的壓力。」

餅總認為，年輕選手在這樣的壓力之下，或許會因此崩潰、身體不自覺地表現不如預期，都是必經的過程，「所以我是不會手下留情的！」

林岳平這麼做也是盼年輕人能在壓力中成長，「大家一直都說年輕人要時間、要培養、要給他容錯率，這沒有錯，但在我容忍你的空間裡面，你也是一定要忍受我們給你的壓力，或者是承擔這股壓力，去轉換成你有更大的未來。」

中職 統一獅 林岳平

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