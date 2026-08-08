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日職／孫易磊後援2局6打席、17球搞定 最速156公里飆2K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供

效力火腿隊的台灣投手孫易磊，今天面對樂天金鷲隊後援2局無失分，僅面對6打席完成任務，最快球速156公里，火腿終場以0：6不敵樂天。

火腿此役由加藤貴之先發，前6局失2分，第七局掉分後，留下三壘跑者交到上原健太手中，一登板前3打席都被敲安打，樂天在該局攻下4分擴大為6：0領先。

火腿在第八局推出孫易磊，一上場面對金子京介，1好1壞後連兩顆變速球讓他揮空取得三振，隨後被太田光擊出二壘打，而宗山塁打向一壘的平飛球遭到接殺，太田光也因回壘不及出局。

孫易磊續投第九局，中島大輔擊出的界外球由捕手完成接殺，YG安田擊出中外野飛球出局，面對辰己涼介再飆三振。孫易磊最終只用17球吃下2局，僅面對6打席，被敲1安打、無失分，有2次三振、沒有保送。

孫易磊雖控制住局面，但火腿在最後兩局也無有效攻勢，終場就以0：6遭到完封。

孫易磊 後援 日職

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