中職／保護張翔！腳踝完全消腫後再回來 餅總：後面還有一個任務

統一獅隊捕手張翔昨天在比賽中扭傷腳踝，今天被降二軍，總教練「大餅」林岳平解釋，他的傷勢狀況不算太嚴重，但因腳踝還腫脹，評估需要3天消腫，讓他充分休息後再回來，「因為他後續還有一個任務在。」

林岳平指出，張翔昨天在對上富邦悍將隊之戰，9局上執行短打的過程輕微扭了一下，但下半局守備準備時，傳二壘腳推蹬的時候又有影響到，因此將他換下場休息。

林岳平透露，張翔的腳仍腫脹，「是可以忍受的程度啦，不適合練習跟比賽，但行走都是正常的。」餅總希望能讓張翔的傷勢充分消腫後再回來，因此今天先將他降二軍，也讓他休息和喘息一下，並從二軍拉上另一名捕手柯育民做準備。

張翔接下來還預計將在9月赴中華隊報到，準備參與名古屋亞運棒球賽事，因此林岳平也盼他好好保護獅隊及國家隊的戰力，「他後續還有一個任務在，所以我們不急，不只是我們的狀態，也要保護他的狀態。」