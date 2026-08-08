中職／北部兩場賽事受颱風大雨延賽 悍將新洋投瑪帝斯晚一天「開箱」

中華職棒賽事今天原訂三地開打，但受到白海豚颱風影響，在北部新莊棒球場及桃園棒球場進行的兩場賽事都因雨延賽，雙雙延至10月4日於原場地進行進行補賽；今天僅剩在高雄澄清湖棒球場進行的中信兄弟與台鋼雄鷹之戰未受影響。

白海豚颱風逼近台灣，今天在新莊球場進行的賽事，悍將原本要「開箱」新洋投瑪帝斯，對決統一獅隊本土投手郭俊麟，但賽前現場突然下起暴雨並刮起強風，場內已蓋上的帆布都被吹起，儘管雨勢稍後趨緩，但聯盟已宣布比賽延賽。

今晚的悍將與獅隊之戰打不成，瑪帝斯生涯初登板延後一天，於明天再戰獅隊；獅隊則由洋投銳力獅迎戰。

另一場北部的賽事由樂天桃猿隊在主場對戰味全龍隊，但也在比賽開打前就開始下大雨，比賽因雨延賽，明天的賽事由猿隊本土投手曾家輝對決洋投梅賽鍶。