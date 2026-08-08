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中職／兄弟一次增加2位重大傷兵 張志豪手腕、許基宏右膝動刀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟公布張志豪與許基宏兩位主力傷兵。聯合報系資料照
中信兄弟公布張志豪與許基宏兩位主力傷兵。聯合報系資料照

中信兄弟隊今天公布重大傷兵，兩位主力球星張志豪許基宏都傳傷情，近期在經過主治醫師、教練團以及醫療防護團隊的審慎檢查與評估後，張志豪已完成手腕鉤狀骨手術，許基宏則是即將進行右膝關節鏡半月板修復手術。

兄弟球團表示，感謝兩位球員為球隊的無私奉獻與拚戰精神，球團也將全力提供醫療與復健資源，期待兩位資深選手早日康復，以最佳狀態再度為中信兄弟奮戰。

張志豪在去年進行膝關節鏡十字韌帶修復手術後，經過長時間的復健與訓練，在今年上半季歸隊，並於一軍賽場上為球隊貢獻。然而，在近期打擊練習及比賽揮棒過程中，手腕部位出現持續性疼痛與擠壓不適。經安排前往醫院進行檢查後，確定為手腕鉤狀骨骨折，在主治醫師建議及個人意願下，張志豪已完成手術，手腕關節活動度與不適感將獲得根本性改善。

許基宏今年上半季尾聲受到右膝半月板破損影響，打擊與跑壘時經常需要忍痛上陣，為了確保個人職棒生涯永續發展，並能在未來賽季展現完整發揮，許基宏在經由主治醫師、教練團與防護團隊的共同評估，決議在近日進行右膝關節鏡半月板修復手術，根除長期困擾的膝部問題。

中信兄弟球團表示，「球團將全程追蹤兩位選手的手術後續復原進度，並提供醫療照護與復健資源，協助張志豪與許基宏順利度過復健期。期待兩位資深選手能夠以最健康的狀態重回球場，帶領球隊再創佳績。」

許基宏 張志豪 兄弟

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