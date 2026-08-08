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中職／「聲」援兄弟！飛天小女警主題日 花花、毛毛、泡泡配音員開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊8月15日、16日舉辦「飛天小女警 × 中信兄弟女孩日」主題活動，首日邀請《飛天小女警》三位中文配音員老師擔任開球嘉賓。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊8月15日、16日舉辦「飛天小女警 × 中信兄弟女孩日」主題活動，首日邀請《飛天小女警》三位中文配音員老師擔任開球嘉賓。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊8月15日、16日舉辦「飛天小女警 × 中信兄弟女孩日」主題活動，以「守護你的星」為主題，邀請球迷一同前往神秘星球B-Star，展開充滿勇氣、智慧與力量的宇宙冒險，主題日首日邀請《飛天小女警》三位中文配音員老師擔任開球嘉賓。

陪伴許多人童年的《飛天小女警》三位中文配音員老師，將在15日的賽事擔任開球嘉賓，包括為花花配音的林沛笭老師、為毛毛配音的王貞令老師，以及為泡泡配音的薛晴老師，將親臨台中洲際棒球場，為賽事揭開序幕。

伴隨著三位配音員老師的聲音，將讓大家瞬間回到小時候每天守在電視機前，等待飛天小女警出動守護小鎮村的時光。本次受邀來到洲際棒球場，將透過熟悉的聲音帶領球迷重溫經典，再次感受花花、毛毛與泡泡所象徵的勇氣、智慧與力量。

「飛天小女警 × 中信兄弟女孩日」將於8月15日、16日在洲際棒球場登場，邀請球迷一起進場，共同感受《飛天小女警》與棒球結合所帶來的滿滿能量。

兄弟 中職 泡泡

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