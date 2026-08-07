中職／隊友罕見給援護 布雷克：告訴自己不要搞砸

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）賽前每9局援護率僅1.8分，但今天隊友前2局就幫他打下4分，布雷克說：「一直告訴自己，不要搞砸、不要搞砸。」

布雷克先發6局無失分，幫助球隊以4比0擊敗富邦悍將，自己也奪下勝投，其中獅隊打線在1局上就先攻下2分，賽後布雷克接受媒體聯訪時表示：「算是蠻大的領先，投起來可以更有侵略性。感覺真的蠻不錯的，心情上比較輕鬆。後面第2局又得2分，提醒自己要專注把工作做好。」

布雷克今年援護率偏低，隊友很想幫他打回分數，但卻成為反效果，布雷克也覺得當這件事成為話題，難免會造就攻擊時的心理壓力，「只要有人在講、大家腦海有這個想法，冥冥之中就會想到。」

布雷克也舉例先前逼近隊史被完封紀錄時，隊友都在說，真的破了之後，打擊反而就放開，「我不會去看結果，只要大家有努力就好，真的不開心是當有人沒那麼努力、大家沒有盡全力比賽，但還好這個現象沒有發生」。

布雷克今天雖然沒有失分，但也被敲了7支安打，他自認今天算是今年數一數二狀況不好的一場比賽，「今天球感跟球威應該只有C到D級。但有做到帶著不好的感覺投球時，還是有將該執行的有執行好，然後守備也有幫忙。」