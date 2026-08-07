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中職／林岳平執教400勝達陣 布雷克讚獲球員愛戴

中央社／ 新北7日電
統一獅隊洋投布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投布雷克。圖／統一獅隊提供

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天以4比0擊敗富邦悍將隊，洋投布雷克先發6局無失分好投，助44歲的獅隊總教練林岳平奪執教生涯第400勝；布雷克說：「選手都喜歡他。」

「餅總」林岳平2020年起接掌獅隊兵符首年即奪下總冠軍、6年5度率隊闖進季後賽，截至目前例行賽累計400勝381敗14和，繼徐生明、台鋼雄鷹隊總教練洪一中和味全龍隊總教練葉君璋後進「400勝俱樂部」，也是史上最年輕。

林岳平在新北市新莊棒球場賽後接受媒體聯訪表示，非常感謝所有球員場上奮戰，搶下勝利，這個過程是「選手為我努力的，功勞都是選手的。」

在400勝中貢獻53勝最多的布雷克（BrockDykxhoorn）受訪說，這代表林岳平是很成功的總教練，需要能執教很長時間，而選手們也都很喜歡、很願為林岳平效力，很為林岳平開心。

布雷克這場雖被敲7支安打，但總能化解危機沒掉分，隊友更罕見在前2局就為他打下4分，其中近況正佳的野手陳傑憲就敲出2支1分打點安打，而布雷克賽前先發的每9局援護率僅1.8分，是各隊主力先發投手中最少。

林岳平 布雷克 統一獅

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