中職／頸部不適後花了太多時間調整 艾菩樂表現回穩感謝家人相伴

樂天桃猿隊洋投艾菩樂今天開季起狀況不盡理想，7月之前出賽12場僅拿1勝吞8敗，但進入下半季後狀況回穩，連兩戰繳出7局無責失的好投。他也透露原因，先前因為脖子不適影響，花了很多時間才找到最適合的調整方式。

艾菩樂透露，自己前陣子脖子有些不舒服，自己也試著找方法來緩解，但可能有點做得太多，導致造成反效果，「在那狀況下還是能投球，但沒辦法投出和自己過去相同的表現，所以持續在找方法，比較可惜就是花了太多時間才找到最適合自己的調整方式。」

艾菩樂今天對前東家味全龍隊先發7局，僅被敲3支安打，沒有保送，送出4次三振，失1分非自責分，拿下本季第3勝，也是今年對戰龍隊的首勝，拿下單場MVP。

過去4度對決龍隊吞下3敗，今天對戰勝場終於開張，艾菩樂說：「上一次對到的時候，他們很積極攻擊我的直球，所以這次我就想辦法把情蒐報告讀透徹，並且做出調整，今天我也覺得自己做得很不錯。」

他也提到，自己的狀況雖還未達100%的狀態，直球球速上還稍微差一點，但執行力和對球的控制能力，才是主要現在可以投好的主要原因。

今天僅是艾菩樂本季第2度拿下單場MVP、首次在主場登上MVP舞台，他也帶上女兒一起共舞，並且透露這是女兒拿起麥克風最害羞的一次，笑說：「可能我太久沒有拿MVP了，這都是我的錯。」

有家人相伴，給予艾菩樂最強大的力量，他直說，如果沒有家人在身邊，自己的表現會是完全不一樣的，「如果離開他們自己來到台灣打拚，是非常辛苦的事，所以我很感謝能和他們一起共度在這裡的時光。」