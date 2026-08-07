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中職／艾菩樂好投後一軍洋將如何取捨？ 曾豪駒：明無異動持續觀察

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿投手艾菩樂。聯合報系資料照
樂天桃猿投手艾菩樂。聯合報系資料照

樂天桃猿隊有望在近日於一軍啟用「雙洋砲」陣型，然而今天洋投艾菩樂對味全龍隊繳出7局失1分（非責失）的好投帶隊奪勝，讓猿隊的洋將取捨增加難度，對此猿隊總教練曾豪駒表示，還是會持續觀察，明天不會有洋將異動。

猿隊目前一軍陣容中的3名洋將為「2投1野」，包括表現穩定的王牌先發威能帝、愈投愈穩定的艾菩樂，以及洋砲威克，而另有一名洋砲道威聖近期在二軍狀況火燙，9場出賽敲出13支安打，打下8分打點，打擊率4成06，近日也有望重回一軍，和威克組「雙洋砲」。

如此一來，洋將該如何抉擇和安排，曾豪駒說：「就是照原定計劃，當然道威聖如果表現不錯的話，就是去看球隊現階段是需要怎麼樣的陣型。」至於明天是否有機會看到道威聖上一軍？曾豪駒指出，明天洋將不會有異動，「就是正常。」

艾菩樂今年在7月之前僅拿1勝吞8敗，近期狀況則趨穩定，近2戰都繳出7局無責失的優質先發，曾豪駒表示：「下半球季開始之後，他的好球率和武器球都有辦法投到位。上半球季他在決勝球的失投率比較高一點，下半季之後有修正這一點，這也是我們看到他好的一面。」 

曾豪駒 中職 威能帝 樂天桃猿

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