棒球／熊本有明高中奪甲子園首勝 盼為震災故鄉送希望

日本第108屆全國高等學校棒球錦標賽（夏季甲子園）中，剛經歷大地震的熊本縣代表隊有明高中今天迎來首戰，以6:3擊敗京都代表立命館宇治，更一舉奪下了戲劇性的甲子園首勝。

日本共同社、「每日新聞」等日媒報導，本屆夏季甲子園於8月5日開打，今天創部30年來首次踏上甲子園的有明高中，對上京都代表立命館宇治高中。

有明高中九局上半仍以2比3落後，靠著3年級永田晴輝的關鍵二壘安打送回3名跑者，並因對方傳球失誤再添1分，一口氣攻下4分逆轉。九局下半守住立命館宇治的反撲後，由永田晴輝接捕第27個出局數，順利拿下隊史甲子園首勝。

有明高中終於奪得夢寐以求的甲子園首勝，這場為受災故鄉送上鼓舞與力量的勝利，讓全隊沉浸在莫大喜悅之中。

有明高中的3年級主將實田聰志來自熊本縣西原村。10年前的熊本地震導致他的家園全毀，隨後一家人還在組合屋生活了約3年。

他與父親過去常常一起練接球的公園，震災後變成了廢棄物堆置場而無法使用；震災的隔年，他加入球隊正式展開棒球生涯。高中的最後一個夏天，首次踏上甲子園的他，肩負著巨大的期待。

而在有明高中奪下勝利的那一刻，實田聰志的父親實田昭宣看著球員們，情緒激動地喊著「真是精彩的比賽（Nice Game）」。

有明高中位於熊本縣荒尾市，而在這次地震中，隊員及家人都沒有遭受嚴重災情。在7月30日抵達大阪後，沿途受到許多人喊著「熊本加油」替他們加油打氣。

在開幕式的進場遊行中，他們也獲得格外熱烈的掌聲。主將實田聰志誓言要在這個夏天盡全力奮戰，強調「相信透過贏球，能帶給家鄉許多人勇氣」。

接下來，有明高中將於13日第1場第2輪賽事，對上長崎縣代表長崎日大高中。